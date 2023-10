Esperienza in mezzo alla natura per i più piccoli grazie a Insubriparks

Chi lo dice che nel bosco vivono le streghe? Magari i folletti e le fate, di sicuro tanti animaletti pronti a far divertire i piccoli che vogliono provare un'esperienza in mezzo alla natura con le quattro giornate "Wild Camp" promosse nell'ambito del progetto Interreg Insubriparks. La prima giornata di attività per le famiglie e i bambini dai 6 ai 13 anni avrà luogo sabato 7 ottobre al Villaggio Cagnola (Va), all'interno del Parco Regionale Campo dei Fiori. Questo evento coinvolge i professionisti di Method, uno dei cinque polmoni verdi che ha aderito al Progetto di rete territoriale guidato dal Parco Spina Verde di Como.

Tutto pronto per i Wild Camp di Interreg Insubriparks

Insubriparks, ecco come si svolgerà la giornata

La giornata inizierà alle 9.30 e si concluderà alle 16.30, con la consegna di attestati di partecipazione al campo. Al mattino, dopo aver ricevuto le attrezzature, i partecipanti più giovani si cimenteranno nella realizzazione di un campo tendato. Ci sarà anche una lezione tenuta dai tutor della giornata con un approfondimento delle tecniche di organizzazione e allestimento dei campi. Sarà interessante scoprire come montare una tenda sospesa e ricevere informazioni sulle tecniche di sopravvivenza in natura, come preparare uno zaino per l'avventura.

Nel pomeriggio, dopo una pausa per il pranzo al sacco (a cura delle famiglie partecipanti), si proseguirà con una serie di attività dinamiche. Saranno realizzati ponti di corda, ci si potrà calare dalla teleferica e fare qualche prova di tiro con l'arco istintivo, oltre ad assistere all'accensione del fuoco. Sono stati programmati anche esercizi per riscoprire il potenziale innato di vivere una giornata in mezzo al bosco, escursioni in orientamento sensoriale e la costruzione di rifugi.

Quando saranno i prossimi Wild Camp negli Insubriparks?