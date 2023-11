Mercatini di Natale “alternativi”? Prova quello di Tussio in Abruzzo La piccola frazione nel comune di Prata d’Ansidonia è pronto a vestirsi di Natale per l’appuntamento dei prossimi 2 e 3 dicembre 2023 con mercatini, arti, presepi, musica, food truck e animazione per bambini