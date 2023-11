 I “Migliori panettoni del mondo 2023 Fipgc” alla fiera Gustus di Napoli

È il dolce da ricorrenza per antonomasia, protagonista di ogni tavola imbandita nel periodo natalizio: parliamo del panettone che sarà al centro di una gara, appassionante e dolcissima, di respiro internazionale, “Migliori panettoni del mondo 2023”. Si tratta del campionato “di stagione” più atteso, organizzato dalla Fipgc - Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria e si terrà domenica 19 con finale lunedì 20 novembre nel prestigioso contesto della fiera Gustus di Napoli, il salone professionale dell'agroalimentare, dell'enogastronomia e della tecnologia.

Tutto pronto per i “Migliori panettoni del mondo 2023”

“Migliori Panettoni del Mondo 2023”: i Paesi in gara e i criteri di valutazioni

Appuntamento quindi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, un ampio spazio in cui sarà possibile vedere all'opera eccellenze mondiali che si sfideranno declinando quattro versioni di questo dolce da ricorrenza amatissimo, ossia il panettone classico, il panettone innovativo, quello salato e per finire il panettone/pandoro decorato; inoltre sarà premiato anche il pandoro migliore al mondo. A contendersi il titolo di migliore al mondo, sessanta concorrenti; numerosi i Paesi in gara tra cui Italia, Spagna, Giappone e Francia.

Molteplici i criteri di valutazione da parte della giuria, tra cui: profumo, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura, in alcuni casi anche innovazione, abbinamento salato, shelf-life del prodotto, aspetto estetico, difficoltà delle tecniche utilizzate e pulizia del lavoro.

A Napoli un'occasione per osservare da vicino modalità di lavorazione del panettone

«Durante la fiera Gustus avrò il piacere di assaggiare i "Migliori panettoni" selezionati nella fase eliminatoria. Nella categoria Classico sarà molto difficile capire quale risulterà in assoluto il più buono, ma la giuria altamente qualificata di Maestri lievitisti sarà sicuramente in grado di percepire ogni minima differenza» ha spiegato Matteo Cutolo, presidente Fipgc. «Nella categoria Innovativa invece ne vedremo delle belle: panettoni di forma particolare, di cui al momento non posso svelare altro, e panettoni con abbinamenti originali. Solo cinque pandori in gara in finale dimostreranno ancora una volta la difficoltà di realizzazione di questo prodotto. Per la categoria Panettone/Pandoro decorato sicuramente saremo colpiti dalla maestria dei concorrenti che renderanno ancora più bello e pregiato il lievitato».

Matteo Cutolo, presidente della Fipgc

Ci saranno curiosità da tutto il mondo nella realizzazione di questo dolce simbolo del Natale: acqua, farina, burro, uova e lievito saranno il punto di partenza per un viaggio fatto di gusto, tradizione, innovazione e le più svariate farciture. Sarà un'occasione anche per osservare da vicino modalità di lavorazione e nuovi abbinamenti interessanti relativi al lievitato d'eccellenza.