Nel cuore di Amandola, una pittoresca località nell'entroterra italiano, è in corso una trasformazione culinaria senza precedenti. Il Sindaco Adolfo Marinangeli ha lodato calorosamente i Cavatori e i territori dell'entroterra in occasione dell'inaugurazione dell'evento "Diamanti a Tavola", che rappresenta ora un'icona nazionale e un simbolo dell'anno intero dedicato al tartufo. Questo straordinario brand è stato persino presentato a Bruxelles, riscuotendo un notevole interesse.

"Diamanti a Tavola" ha preso il volo, trasformando Amandola in un'icona culinaria conosciuta come "Amandola, la perla dei Sibillini". Questo evento si differenzia da qualsiasi fiera commerciale, poiché non è dedicato ai soli commercianti, ma piuttosto agli eroici cavatori. Sono loro i custodi del bosco e i veri protagonisti di questa festa, fornendo tartufi di dimensioni medio-piccole che emanano il caratteristico "profumo dei Sibillini". Oltre a ciò, sono in grado di tracciare l'origine di ogni tartufo fino alla roverella che lo ha generato.

Il Sindaco Adolfo Marinangeli si è detto orgoglioso dei risultati ottenuti e ha sottolineato l'impegno profuso nell'arricchire l'evento, dando spazio ai giovani della città per creare momenti di assaggio e degustazione delle varie specialità locali, che sono sempre molto apprezzate.

La 26ª edizione di "Diamanti a Tavola" è, come sempre, il risultato del lavoro instancabile dell'Associazione Cavatori Amandolesi. Questo evento rappresenta un esempio unico in Italia di come valorizzare il tartufo locale e le altre preziose risorse del territorio, partendo dalle persone che vivono la città tutto l'anno e ne conoscono la storia.

Amandola è una città medievale dove i giovani collaborano e attraggono giovani da tutta Italia, offrendo cantine, osterie, buona musica, piatti tradizionali, musei e un entusiasmo contagioso per chiunque visiti la città.

"Diamanti a Tavola" è diventato un brand nazionale che racconta che ad Amandola è possibile gustare il tartufo in ogni stagione, e già ci si prepara per il weekend dell'11 e 12 novembre, in cui l'evento raggiungerà l'apice della sua celebrazione.

