Tutto pronto per il Campionato Mondiale Pizza Doc a Capaccio-Paestum

Tutto pronto per la nona edizione del Campionato Mondiale Pizza Doc, uno degli eventi più importanti nel mondo della pizza, che si terrà dal 13 al 15 novembre. Questo campionato avrà luogo al Next - Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Cafasso, vicino ai templi di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. L'evento è sostenuto dall'amministrazione comunale di Capaccio, dalla Provincia di Salerno e dalla Regione Campania, contribuendo al rilancio del settore alimentare a livello globale.

I vincitori delle diverse categorie del Campionato Mondiale Pizza Doc 2023 avranno la possibilità di guadagnare un montepremi di oltre 5mila euro in prodotti e servizi offerti dagli sponsor. Inoltre, il vincitore assoluto diventerà il testimonial dell'Accademia Nazionale Pizza Doc per un anno e parteciperà al prossimo "Master Istruttore" previsto per novembre. Un aspetto importante del campionato è la sensibilità ambientale, con l'uso di stoviglie e posate biodegradabili per la salvaguardia del pianeta. Inoltre, il campionato promuove la tutela della salute e della Dieta Mediterranea, con la presenza del "Salone della Dieta Mediterranea." Tra i presentatori e speaker del Campionato ci saranno Rossella Pisaturo, presentatrice di "Casa Sanremo" e speaker radiofonica, e Dino Della Porta, speaker radiofonico. Inoltre, Enzo Calabrese, noto come il "Bruno Pizzul della Pizza," farà parte della parte tecnica del campionato.

Il Campionato Mondiale Pizza Doc 2023 avrà ben 18 categorie, incluse quattro categorie principali dalle quali verrà scelto il Campione Mondiale Pizza Doc 2023. Ci sono anche otto categorie speciali, due categorie di gruppo e quattro categorie di abilità. Le competizioni sono aperte ai pizzaioli/e a partire dai 16 anni di età. Le quattro categorie principali per la scelta del Campione Mondiale Pizza Doc 2023 includono:

Pizza Classica

Pizza Margherita DOC

Pizza Contemporanea

Pizza a Ruota di Carro

Le categorie speciali comprendono:

Pizza in Teglia

Pizza in Pala

Pinsa Romana

Pizza senza Glutine

Pizza Fritta

Fritti (quali crocchè di patate, arancino e frittatina di pasta)

Pizza Gourmet (salata e dolce)

Pizza del Cilento (utilizzando prodotti cilentani)

Ci sono anche due categorie di gruppo:

Pizza in Team (con più concorrenti che possono partecipare in team)

Pizza a due

Due categorie extra includono:

Pizza Social (le pizze saranno fotografate e votate sui social media)

Pizza Doc Lovers (per i pizzaioli amatoriali)

Il Campione Mondiale Pizza Doc 2023 - Pizza Doc In The World 2023 sarà scelto tra i primi classificati nelle quattro categorie principali. Il Campione Nazionale Pizza Doc 2023 sarà il pizzaiolo italiano con il punteggio più alto tra le categorie principali e speciali. Saranno assegnati premi speciali, come il "Miglior Pizzaiola Doc 2023" e il "Premio Giudici di Forno," durante la cerimonia di premiazione. La giuria sarà composta da circa 100 professionisti, tra cui giornalisti, food blogger, influencer, maestri pizzaioli e chef. La valutazione delle circa 800 pizze sfornate durante i tre giorni di gara si baserà su tre parametri: aspetto, cottura e gusto, con voti da 10 a 100. L'intero processo di valutazione sarà gestito digitalmente attraverso un'app che scansionerà un QRCode assegnato a ogni pizza in fase di accreditamento del concorrente. La giuria nascosta garantirà l'imparzialità nella valutazione delle pizze.