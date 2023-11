Gruppo Langosteria vola a Londra per un'apertura straordinaria da Oswald's

Il Gruppo Langosteria, il gruppo numero uno in Italia nell'alta cucina a livelli di fatturato, ha annunciato una nuova apertura esclusiva a Londra, che avverrà solo per tre giorni, da venerdì 10 a domerica 12 novembre. Il rinomato ristorante italiano presenterà i suoi piatti più iconici da Oswald's.

Oswald's, il club di ristorazione privato a Londra dove Langosteria sarà protagonista

Che cos'è Oswald's?

Oswald's è un club di ristorazione privato situato a Mayfair, che ha preso il nome da Oswald Birley, un importante pittore di ritratti. Il locale è noto per la sua privacy e per creare connessioni speciali tra i suoi membri, rendendolo il luogo perfetto per provare in anteprima i piatti firmati Langosteria, in vista dell'apertura prevista al The OWO nel 2024.

Gruppo Langosteria da Oswald's a Londra: il menu

Il menu ideato privilegia l'eccellenza, coniugando la tradizione con un approccio contemporaneo e internazionale. I migliori prodotti provenienti dai quattro angoli del mondo si uniranno per creare un'esperienza culinaria unica.