Terre di Toscana pronta ad accogliere i wine lovers con 140 cantine presenti

Domenica 24 e lunedì 25 marzo si rinnova l'appuntamento con Terre di Toscana, manifestazione vinicola tra le più attese da operatori, giornalisti ed appassionati a Lido Di Camaiore (Lu). Giunta alla sua 26ª edizione si riconferma essere un appuntamento imperdibile per chi vuole assaporare la produzione vitivinicola della Toscana ed averne un quadro completo ed esaustivo.

Tutto pronto per la 26ª edizione di Terre di Toscana

A Terre di Toscana ben 140 cantine presenti

Con 140 cantine presenti ognuna al proprio banco di assaggio, dove ci saranno i vignaioli ad accogliere il pubblico, si potranno scoprire i diversi distretti che rendono unica la produzione vitivinicola toscana, fatta di bollicine, bianchi, rosati e rossi da vitigni autoctoni ed internazionali, tra storicità e contemporaneità.

Andando dal nord al sud di una tra le regioni più attive nel mondo enologico, e dall'immenso livello qualitativo, percorrendo la costa, salendo sulle colline fino ad arrivare sulle montagne, sarà possibile fare un viaggio tra le varietà enologiche della Toscana ed apprezzare le sue numerose denominazioni ed indicazioni che la rendono tra le più attrattive e singolari.

Vino, la Toscana è la regione italiana più attrattiva dal punto di vista enologico

Come ogni anno saranno presenti aziende storiche ed aziende di più recente nascita che porteranno in assaggio, negli splendidi spazi dell'Hotel Una, a pochi passi dal mare, la loro gamma di vini in commercio, oltre a vecchie annate nella giornata di lunedì.

A Terre di Toscana il cibo è coprotagonista

Il cibo sarà coprotagonista anche di questa nuova edizione: in una sala ad esso riservata si potranno acquistare e gustare piatti tipici regionali e prodotti artigianali come salumi, formaggi, cioccolato e tanto altro ancora, e rifocillarsi tra un assaggio di vino ed un altro.

Quanto costa il biglietto di Terre di Toscana?

Il costo del biglietto è di 30 euro a persona, più i diritti di prevendita, e consentirà la degustazione di tutte le etichette presenti. Il biglietto potrà essere acquistato soltanto online.