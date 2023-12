Bit, la fiera del turismo mondiale torna a Milano dal 4 al 6 febbraio: le novità

Bit, insostituibile piattaforma di relazione e di business per gli operatori del settore, si svolgerà dal 4 al 6 febbraio nei padiglioni di Allianz MiCo, a Milano e, quindi, è il caso di cominciare a parlare di questo importante appuntamento, ha detto Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano in occasione della presentazione dell'accordo sottoscritto con Welcom Travel Group, la più importante catena di agenzia di viaggio che ha scelto la manifestazione milanese per la sua convention aziendale.

Bit: la fiera del turismo torna a Milano

E, così, la signora Greco e l'amministratore delegato di Welcome Travel, Adriano Apicella, hanno sviscerato una serie di dati che dimostrano come la voglia di viaggiare rimane viva, in Italia e nel mondo, tanto da registrare un recupero del 90% sul 2019.

Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano e l’amministratore delegato di Welcome Travel, Adriano Apicella

Con l'Europa che ha fatto ancora meglio accogliendo 550 milioni di turisti internazionali nei primi nove mesi del 2023 e con l'Italia che si conferma tra le mete preferite dai turisti esteri, tanto che dal quarto posto occupato nel 2022, sale al secondo posto, preceduta dalla Spagna.

Bit 2024, già numerose le prime adesioni

Nel corso dell'incontro che si è svolto presso l'accogliente bistrot Clotilde Brera, a Milano, sono state anticipate le prime adesioni per Bit 2024, come la Basilicata e le sue incredibili foreste; i luoghi carsici del Friuli Venezia Giulia; la Napoli nascosta e sotterranea della Campania; le Ville Palladiane del Veneto. Molte le novità dall'estero, a cominciare da Paesi come Cina e Giappone che puntano a far riscoprire la loro storia fatta di Imperi e rivoluzioni, in posti magici che spaziano da sterminati deserti a grandi pianure e foreste puntellate di Templi e città imperiali, di laghi e oasi fino ad arrivare ai grattacieli e all'iperattività delle zone più contemporanee.

In Bit non mancheranno le destinazioni da sogno, dall'Oceano Indiano ai Caraibi, da Cuba allo Sri-Lanka alle Barbados, per arrivare al Centro-Sud America con l'ancora poco noto Uruguay, il Nicaragua e gli stati di Ceara e Fortaleza dal Brasile. Novità assoluta di quest'anno è l'adesione dell'Agenzia per il Turismo del Centro America (in rappresentanza di Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana).

Bit, grande importanza per il turismo mondiale

Tra le destinazioni più conosciute invece trovano posto i Paesi che si affacciano sul mediterraneo, come Algeria, Tunisia, Croazia e Formentera. Novità anche per attrazioni, hotel, vettori come Gardaland e i suoi resort, Ita Airways, Eva Airways, Msc Crociere, Cruiseline, Space Hotels, NH Milano Congress Centre oltre ad altre catene e servizi nel settore Mice.

Tante le compagnie aeree presenti alla Bit

Tra i tour-operator e le Associazioni, trovano posto big come Gattinoni, Fto-Turismo Organizzato, Federcongressi&eventi, Astoi. Con una presenza così diversificata e prestigiosa, Bit Milano continua a svolgere un ruolo cruciale nel facilitare connessioni commerciali su scala mondiale, contribuendo in modo significativo alla crescita del settore. Senza dimenticare che BIT non è solo un marketplace per l'incontro fra domanda e offerta, ma uno spazio di incontro e dialogo orientato ad anticipare dati e tendenze, fornire strumenti strategici e pratici di crescita professionale. Grazie all'esclusivo format di eventi Bringing Innovation Into Travel a cura di Business International, knowledge-unit di Fiera Milano, tutte le anime della filiera - associazioni, editori specializzati e imprese - potranno confrontarsi sui grandi trend del settore, secondo tre macro-temi principali: Nuovi Trend, Innovazione, Sostenibilità - intesa come tutela dell'ambiente e della persona.

Tra gli eventi da non mancare, domenica 4 febbraio, dopo l'inaugurazione, un appuntamento dedicato al tema caldo della formazione, “Le competenze in ambito turistico, una nuova visione”, con l'obiettivo di tracciare alcune linee guida volte ad armonizzare le strategie di formazione in ambito turistico, così da offrire servizi di qualità attraverso una conoscenza unificata per i futuri manager del turismo. “Wanderlust, il futuro del turismo è oggi: qui i top CEO internazionali del settore si riuniranno per un dibattito sugli scenari e le tendenze del turismo da qui ai prossimi anni. Attraverso un'analisi interattiva e integrata, si parlerà di transportation, hospitality, nuove strategie e tecnologie, per viaggi sempre più sostenibili, consapevoli e personalizzati, ma anche accessibili e transgenerazionali.

Bit, la fiera del turismo in numeri

Poi ci sono i numeri declamati da Apicella, con percentuali in positivo, a conferma del risveglio del turismo. Tant'è vero che i voli tradizionali verso gli Stati Uniti sono aumentati del 19% e quelli charter del 18%. Segno più pure per le crociere (14%) che per gli alberghi, +37%. Per massimizzare gli effort sul business che nel 2023 hanno fatto registrare a Welcom (società contrallata da Alpitour e Costa Crociere) un volume di affari di 1 miliardo e 934 milioni. E, secondo Apicella, nonostante un panorama internazionale ancora fortemente instabile, per il 2024, Welcom registra già una crescita dei volumi leisure pari a +29%, prevedendo un risultato di chiusura del prossimo anno del 12% in più. E, quindi, c'è ottimismo per il 2024, con Bit che la prima domenica di febbraio “inaugurerà” un nuovo turismo cioè, sostenibile, consapevole, personalizzato, tecnologico.

