Fiera Nazionale dell’Alto Adriatico, appuntamento a Caorle per l'edizione 2024

La Fiera Nazionale dell’Alto Adriatico è il punto di riferimento per il mondo Horeca un must per tutti gli operatori del settore dove conoscere le novità delle aziende e capire le nuove tendenze del mercato. Dal 28 al 31 Gennaio 2024 la kermesse trasformerà Caorle (Ve) nel punto di riferimento per tutti i professionisti della ristorazione e dell’ospitalità offrendo loro, oltre ad una ricca vetrina, anche un vasto calendario di appuntamenti, corsi ed eventi formativi.

Dal 28 al 31 gennaio 2024 il Venezia Expomar di Caorle ospiterà la Fiera Nazionale dell'Alto Adriatico

In un’economia sempre più globalizzata, è tramite la fiera che si può avere il vantaggio decisivo dell’interazione personale, in più durante le quattro giornate la Fiera offrirà anche un ricco calendario di seminari, Masterclass ed eventi formativi dedicati esclusivamente agli operatori del mondo Horeca. Vi aspettiamo in Fiera a Caorle dal 28 al 31 Gennaio 2024

Il biglietto d’ingresso è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale.

Venezia Expomar Caorle

Viale Aldo Moro 21 - 30021 Caorle (Ve)

Tel 0421 84269