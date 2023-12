L'8 marzo in Val Gardena la festa sugli sci riservata a sole donne

Come festeggiare la Festa della donna? Che ne dite di una giornata sugli sci? L'8 marzo 2024, in occasione della giornata internazionale della donna, in Val Gardena si terrà, infatti, un evento riservato alle sole donne, in cui parte dell’incasso sarà devoluto all’Associazione “Donne che aiutano Donne”, un’organizzazione che assiste donne in cerca d’aiuto, guidandole verso forme di autosostegno, nel rispetto della discrezione e dell'anonimato.

In Val Gardena Dolomites Dirndl Ski Day

In Val Gardena la festa della donna è uno slalom sugli sci

La Val Gardena festeggia così la giornata internazionale della donna, con un evento sportivo, ovvero, uno slalom parallelo dove si sfideranno solo donne, indossando il Dirndl, l’antico abito tradizionale. L’evento si svolgerà sull’Alpe di Siusi e il punto di ritrovo sarà presso la Baita Sanon alle ore 09:30, dove verrà anche servito un aperitivo con qualche stuzzichino.

Chi può partecipare allo slalom della Festa della donna in Val Gardena

Potranno partecipare solo ed esclusivamente team da 2 persone (amiche, sorelle, madre/figlia, etc.) di età compresa tra i 18 e i 99 anni. È consentita l’iscrizione a un massimo di 50 squadre e anche a dei Charity Teams, versando un contributo di 150 € per ciascuno.

Le iscrizioni possono essere effettuate all’associazione turistica di Ortisei (tel 0471 777600 oppure mandando una mail a ortisei@valgardena.it) ed ha un costo di 60 € (per due persone; sono compresi anche un piccolo pacchetto gara e l’aperitivo presso la Baita Sanon).

Che cosa è Dirndl, l’abito tradizionale delle donne austriache

Il Dirndl, l’abito tradizionale che sarà indossato in gara, nasce come uniforme da lavoro delle donne austriache nel XIX secolo. Fu adottato come abito delle classi abbienti austriache soltanto intorno al 1870, diventando di fatto un vestito di moda per le signore dell'epoca. Attualmente il Dirndl è utilizzato in occasioni formali e durante alcuni eventi legati alla tradizione. Molte giovani donne indossano versioni del Dirndl spesso più appariscenti dell'originale, in occasioni di feste e momenti di divertimento.