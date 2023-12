Sigep, torna l'appuntamento professionale dedicato al foodservice dolce

Cresce l’attesa per Sigep -The World Dolce Expo, organizzato da Italian Exhibition Group, la cui 45ª edizione si terrà dal 20 al 24 gennaio alla fiera di Rimini, vetrina per le eccellenze delle filiere artigianali di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato.

La fiera Sigep torna dal 20 al 24 gennaio 2024

Sigep 2024: crescita e prospettive globali nel foodservice dolce

Sigep, l’appuntamento professionale più importante dedicato al foodservice dolce, è in costante crescita, come dimostrano i numeri: 28 padiglioni, all’interno di un layout rinnovato e funzionale alla visita di buyer e operatori, con oltre 1.200 brand espositori già confermati che occuperanno i 129 mila metri quadrati in cui si svolgerà la rassegna.

Grazie alla collaborazione con le Associazioni artigiane e industriali di settore, oltre a quelle nazionali e globali dei Maestri gelatieri e pasticceri, dei panificatori, dei baristi e degli specialisti del caffè, l’edizione 2024 favorirà nuove opportunità di business e networking, fornendo approfondimenti anche sui mercati stranieri. Un percorso inevitabile considerando la proiezione internazionale di Sigep, confermata dalla recente espansione nei mercati asiatici: quest’anno la grande novità è stata l’apertura al mercato cinese con Sigep China, nella città di Shenzhen (al confine con Hong Kong), oltre al lancio di Sigep Asia su Singapore.

Non mancheranno le novità di settore, per esempio gli ultimi trend delle tecnologie legate al packaging, oltre a una particolare attenzione ai temi che coinvolgono la gestione dell’impresa e del personale. Ampio spazio anche alle tematiche della sostenibilità, cultura del prodotto e sviluppo del marketing, fino all’innovazione digitale.

Sigep 2024: sei aree di competizione, da pasticceria a gelateria, da panificazione a bar e caffè

Confermate le sei “Arene” dedicate a workshop, demo e ai più importanti concorsi internazionali del settore. Alla Pastry Arena spazio al Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores, riservato ai migliori talenti under 23, mentre i Campionati Italiani di Pasticceria Seniores e Juniores si disputeranno rispettivamente sui temi “In viaggio verso l’Oriente” e “Un futuro sostenibile”. La Bakery Arena ospiterà il concorso “Young Ideas”, rivolto ai talenti dell’arte bianca delle scuole alberghiere e degli enti di formazione professionale italiani.

Alla Gelato Arena tornerà la Gelato World Cup, la competizione più importante al mondo che annovera prove di gelateria, pasticceria, cioccolateria, ristorazione e scultura di ghiaccio. Giunta alla decima edizione la gara promette alcune novità, e sarà coinvolgente e scenografica, un vero e proprio show in cui i partecipanti in gara dovranno affrontare ben 7 prove di produzione gelato, 3 prove artistiche e la realizzazione di un buffet finale in cui ogni squadra esporrà tutte le prove sostenute. Inoltre, con Sigep Gelato d’Oro verranno premiati i migliori professionisti italiani del gelato e della pasticceria che competeranno poi nella seconda edizione di Gelato Europe Cup, in programma nell’edizione 2025 di Sigep.

Molto attesi anche gli appuntamenti nella Coffee Arena per la sfida nelle finali dei Campionati Italiani Baristi e Caffè: saranno 6 le competizioni che permetteranno ai finalisti di accedere al circuito internazionale dei World Coffee Events e rappresentare l’Italia nel mondo. Per rimanere aggiornati

per informazioni: www.sigep.it