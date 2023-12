Firenze scalda i motori per il festival “Birraio dell'anno 2024”

Il Teatro TuscanyHall a Firenze ospiterà il festival "Birraio dell'Anno" dal 20 al 21 gennaio 2024. L'evento celebra il miglior produttore di birra italiana, coinvolgendo oltre 50 birrifici italiani selezionati da votazioni di 100 giudici di Fermento Birra. Sabato 20 gennaio ci saranno due sessioni (12-17 e 19-24) con il Beer Pass che offre assaggi illimitati dalle 20 birre in gara per il Birraio dell'Anno e le 3 selezioni del Birraio Emergente. È previsto un corner dedicato alle birre "wild" e "sour". I partecipanti devono acquistare il Beer Pass online per 5 euro anziché 10 per l'ingresso ridotto. Domenica 21 gennaio (12-20) si potranno acquistare birre (1 gettone = 1 euro) dai primi 50 birrifici classificati per il "Birraio dell'Anno", più birre dei 3 "Birrai emergenti". Il biglietto d'ingresso costa 10 euro, ma con lo Starter Pack a 16 euro si ottiene l'ingresso scontato a 5 euro e 16 gettoni. Ci sarà poi cibo regionale e incontri culturali.

Tutto pronto per il festival "Birraio dell'Anno" a Firenze

Le premiazioni avverranno domenica alle 16 e saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook del "Birraio dell'Anno". Street-food regionale sarà disponibile durante l'evento. Ci sarà anche un concorso per homebrewer con premiazione domenica.

I candidati a "Birraio dell'Anno" e "Birraio emergente"

Questi tutti i candidati a Birraio dell'Anno:

Agostino Arioli del Birrificio Italiano di Limido Comasco (CO)

Flaviano Brandi del birrificio Bibibir di Castellalto (TE)

Fabio Brocca del Birrificio Lambrate di Milano

Samuele Cesaroni del birrificio Brasseria della Fonte di Pienza (SI)

Enrico Ciani del birrificio Birra dell'Eremo di Assisi (PG)

Luca Dalla Torre del birrificio Bondai di Sutrio (UD)

Luigi D'Amelio del birrificio Extraomnes di Marnate (VA)

Pietro di Pilato del birrificio Brewfist di Codogno (LO)

Giovanni Faenza del birrificio Ritual Lab di Formello (RM)

Vincenzo Follino del birrificio Bonavena Brewing di Faicchio (BN)

Conor Gallagher Deeks del birrificio Hilltop di Bassano Romano (VT)

Mirko Giorgi del birrificio Shire di Pomezia (RM)

Emanuele Longo del Birrificio Lariano di Sirone (LC)

Matteo Pomposini e Cecilia Scisciani del birrificio MC77 di Serrapetrona (MC)

Marco Raffaeli del birrificio Mukkeller di Porto Sant'Elpidio (FM)

Luigi Recchiuti del birrificio Opperbacco di Notaresco (TE)

Alessio Selvaggio del birrificio Croce di Malto di Trecate (NO)

Luca Tassinati del Birrificio Liquida di Ostellato (FE)

Marco Valeriani del birrificio Alder di Seregno (MB)

Josif Vezzoli del birrificio Birra Elvo di Graglia (BI)

Questi invece i candidati a Birraio emergente:

Stefano Balestra del birrificio Humus di Ancarano (TE)

Mattia Bonardi del birrificio Nama Brewing di Treviglio (BS)

Aris Di Marco del birrificio Zona Mosto di Rho (MI)

Festival "Birraio dell'Anno", ecco quanto costa l'ingresso