Il Grottino di Urbino Celebra la Festa del Duca a Tavola dal 11 al 14 agosto

Urbino si prepara ad accogliere con entusiasmo la tanto attesa Festa del Duca, un evento che richiama l'attenzione di tutti e coinvolge visitatori e turisti in un'atmosfera di grande partecipazione. L'organizzazione di questo evento è caratterizzata da frenetici preparativi, creando un'atmosfera di anticipazione palpabile.

Anche quest'anno, il programma promette un'esperienza intensa e di alto valore storico e rievocativo. Ogni partecipante avrà l'opportunità di godere di momenti di svago e autentico divertimento. La città di Urbino si anima con una serie di attività e spettacoli pensati per coinvolgere i presenti in un viaggio nel passato.

Una delle attrazioni culinarie più significative della festa è l'offerta gastronomica del Grottino di Urbino, che proporrà piatti ispirati alla cucina rinascimentale. I commensali avranno l'occasione di gustare questi piatti all'aperto, nella suggestiva piazzetta adiacente a Palazzo Tiratori di Federiciana Memoria.

Tra i primi piatti in cartellone, spiccano la zuppa di cereali e legumi, le pappardelle con sugo di lepre e cinghiale, e la pasta e ceci. Nei secondi piatti, la celebre ricetta rinascimentale dello spezzatino di cinghiale sarà presentata in tutta la sua autenticità, grazie a un'attenta e rigorosa preparazione. Altrettanto prestigioso è il coniglio in porchetta, una pietanza tradizionale di Urbino molto apprezzata dai palati raffinati.

Il Grottino, rinomato ristorante con profonde radici storiche, propone inoltre una visita guidata all'interno dei suoi locali, accompagnata da descrizioni di aneddoti che ne hanno segnato la storia. Questo offre un'opportunità unica per trascorrere un meritato Ferragosto immersi nelle eccellenze enogastronomiche e nell'incantevole bellezza incontaminata di Urbino. Un'occasione per riscoprire la ricchezza culturale e culinaria di questa affascinante città.

Il Grottino : Via Donato Bramante, 82, 61029 Urbino PU - Ristorante : +39 0722 325503

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it