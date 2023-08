Italia a Tavola in giuria a Tarquinia (Viterbo) nel contest Divin Mangiando

Anche Italia a Tavola sarà presente a Tarquinia (Viterbo), il prossimo 19 agosto, in occasione del contest gastronomico Divin Mangiando. Il concorso, aperto ai cuochi amatoriali, si terrà nella cittadina di origini etrusche nel corso dell'evento a tema enoico Divino Etrusco (17-26 agosto) in cui il grande protagonista è il vino del territorio, ma non solamente.

Tarquinia: sede della gara culinaria Divin Mangiando

DivinMangiando: la gara gastronomica dedicata agli appassionati di cucina organizzata all'interno del Luxury Farm Hotel Valle del Marta, struttura che metterà a disposizione tutti gli strumenti necessari ai partecipanti per creare i loro piatti con numerosi prodotti forniti da aziende locali e partner dell'evento. Italia a Tavola sarà rappresentata dal giornalista Alessandro Creta, originario proprio della Tuscia e chiamato in giuria dall'organizzatrice dell'evento, la cuoca e membro dell'Alleanza Slow Food Vittoria Tassoni.

Divin Mangiando: la giuria del contest gastronomico

Parteciperanno al concorso culinario tutti gli appassionati di cucina, cuochi non professionisti che amano creare ai fornelli e proporre piatti originali usando, come materie prime, gli ingredienti offerti dalle aziende sponsor. In giuria oltre ad Alessandro Creta anche nomi delle istituzioni e della ristorazione locale: tra di loro lo chef Salvo Cravero, la cuoca Anna Moroni, la sommelier della Fisar e funzionaria della Camera di Commercio Viterbo-Rieti Anna Maria Olivieri, la professoressa associata del Dibaf dell’Università degli studi della Tuscia Diana De Santis, la degustatrice e agronoma Maria Laura Nespica e l’avvocato Paolo Pirani.

Divin Mangiando: il contest gastronomico per amatori

Quando i partecipanti avranno terminato le loro ricette i giudici assaggeranno le preparazioni, assegnando loro un punteggio. La loro somma decreterà il piatto vincitore: la Regina del DiVinMangiando. Finalisti e vincitore saranno omaggiati con premi messi a disposizione dalle aziende della Tuscia e da Associazioni da sempre al fianco di Vittoria Tassoni nella valorizzazione della cucina tradizionale regionale. La premiazione si terrà all'interno dell’Area del gusto, allestita nell’Arena San Marco.