 Raduno Internazionale dello Spazzacamino, da 40 anni a Santa Maria Maggiore

Sporchi di fuliggine dalla testa ai piedi, impegnati in balli sfrenati sui tetti delle case di Londra “armati” di lunghissimi bastoni per pulire le canne fumarie. Pensare agli spazzacamini va subito venire in mente l'iconica scena del film Disney Mary Poppins, anche se in realtà è sempre stata una fra le professioni più dure al mondo e che in passato ha visto impiegati in larga parte pure i minori. E così anche quest'anno, per la precisione da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, gli spazzacamini trasformeranno Santa Maria Maggiore, piccolo borgo piemontese della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, nella loro “Capitale”, ripercorrendone la storia e la tradizione con una serie di eventi a tema per ricordare e celebrare una professione in voga ancora oggi.

Raduno Internazionale dello Spazzacamino - spazzacamini sui tetti a Santa Maria Maggiore (foto Massimo Bertina)

Tra l'altro quella del 2023 del Raduno Internazionale dello Spazzacamino sarà un'edizione speciale. Quarant'anni di raduni, quarant'anni di pura suggestione, ma anche di storie difficili alternate a tanta allegria e spensieratezza: questa doppia anima, che affianca alle celebrazioni più goliardiche la memoria storica di un mestiere durissimo e dello sfruttamento minorile, caratterizza da sempre la storia del Raduno Internazionale dello Spazzacamino.

Il 40° Raduno Internazionale dello Spazzacamino

Il grande evento spegne quest'anno le sue prime 40 candeline con un'edizione che batterà ogni record. Sono infatti 1.200 gli uomini neri attesi a Santa Maria Maggiore e in Valle Vigezzo per celebrare il loro mestiere, che proprio qui, in questo angolo remoto d'Italia, ha le radici più autentiche.

Raduno Internazionale dello Spazzacamino - sfilata, delegazione Val Vigezzo (foto Massimo Bertina)

Dal 31 agosto al 4 settembre la valle ossolana sarà cornice per una serie di appuntamenti in grado di richiamare come sempre migliaia di turisti e viaggiatori desiderosi di entrare in contatto con un mondo antico e affascinante, quello del mestiere del fumista.

40° Raduno Internazionale dello Spazzacamino: la storia

La storia del Raduno Internazionale dello Spazzacamino ha radici profonde, in Valle Vigezzo. Da questa valle alpina al confine con la Svizzera intere generazioni di emigranti spazzacamini partirono verso Francia, Germania, Austria ed Olanda: i loro sacrifici furono enormi, ma fu nel 1800, con lo sfruttamento dei bambini, che si scrisse una delle pagine più nere di questo rapporto tra uomo e fuliggine. A ricordare questa fase drammatica c'è un monumento simbolo, il piccolo spazzacamino di Malesco, paese più popoloso della Val Vigezzo: il bimbo rappresentato è Faustino Cappini, originario di Re (altro paese della valle), che, terminata la pulizia di un camino, alzò le mani per dimostrare di aver portato a termine il lavoro: sfiorando i fili dell'alta tensione il piccolo morì fulminato.

Raduno Internazionale dello Spazzacamino - sfilata di bimbi in costume (foto Massimo Bertina)

Un mestiere antico, quello dello spazzacamino, che oggi viene celebrato grazie ad un evento unico al mondo in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e non solo: pur mantenendo numerosi momenti di festa, apprezzati dagli spazzacamini provenienti da ogni angolo del mondo, gli organizzatori della manifestazione invitano da sempre a mettere da parte l'immagine un po' poetica e scanzonata dello spazzacamino Bert interpretato da Dick Van Dyke nel film Mary Poppins. Il Raduno Internazionale dello Spazzacamino vuole infatti celebrare l'autenticità di un mestiere oggi tutelato e moderno, ma che nel recente passato si è legato anche a vicende drammatiche, raccontate nel multimediale Museo dello Spazzacamino.

Per molto tempo la vita dello spazzacamino fu infatti durissima, non deve dunque meravigliare se generazioni intere di fumisti hanno scelto di dimenticare: sono dovuti trascorrere decenni prima che dalla rimozione si potesse passare alla celebrazione, con il desiderio di rendere onore agli avi, alla loro fatica e ai loro sacrifici. Così, all’inizio degli anni Ottanta, il primo raduno vide sfilare a Santa Maria Maggiore una trentina di fumisti: negli anni la crescita è stata sponenziale, fino a raggiungere il record di questa 40esima edizione, che vedrà oltre 1200 spazzacamini sfilare per le via di Santa Maria Maggiore.

40° Raduno Internazionale dello Spazzacamino: la festa

A un mese dall'evento sono già 1.200 gli spazzacamini che, accompagnati dagli attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti di lavoro tradizionali (tutti neri, tranne per la delegazione olandese, che si differenzia da sempre con la propria divisa di un candido bianco), torneranno in Italia da tutto il mondo: un evento in grado di unire popoli e culture, una manifestazione corale che dovrà però rinunciare anche quest'anno alla presenza delle nazioni dell'est Europa. Mancheranno infatti Russia, Lituania, Ucraina, Moldavia, a ricordare quanto il conflitto alle porte dell'Europa stia minando la stabilità del Vecchio Continente. Il Raduno, nonostante queste defezioni, potrà contare per la sua 40esima edizione su un numero record di partecipanti: saranno ventidue le Nazioni rappresentate quest'anno, con una new entry, il Galles, che per la prima volta sfilerà con una propria delegazione di fumisti.

Raduno Internazionale dello Spazzacamino - la sfilata (foto Massimo Bertina) 1/5 Raduno Internazionale dello Spazzacamino - delegazione americana (foto Massimo Bertina) 2/5 Raduno Internazionale dello Spazzacamino - delegazione norvegese (foto Massimo Bertina) 3/5 Raduno Internazionale dello Spazzacamino - delegazione danese (foto Massimo Bertina) 4/5 Raduno Internazionale dello Spazzacamino - figurante in costume (foto Massimo Bertina) 5/5 Previous Next

Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia e Finlandia le nazioni più rappresentate nella grande parata che prenderà avvio alle ore 10 di domenica 3 settembre (sarà possibile raggiungere Santa Maria Maggiore da Domodossola e da Locarno a bordo dei treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli senza problemi di traffico e parcheggio, info qui – prenotazione fortemente consigliata).

40° Raduno Internazionale dello Spazzacamino: gli organizzatori

Lo storico evento è organizzato come sempre dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione del Comune e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore. L'edizione 2023 si fregia del patrocinio del Ministero della Cultura ed è realizzata con il prezioso sostegno dell'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, del Museo Regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo e del Consiglio Regionale del Piemonte, con il contributo di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Fondazione BPN per il territorio e con la collaborazione dell'Associazione Musei dell'Ossola, dei Comuni della Valle Vigezzo, della Città di Stresa, della Pro Loco di Malesco, del Gruppo AIB della Valle Vigezzo.

Raduno Internazionale dello Spazzacamino - figurante sul tetto (foto Massimo Bertina) 1/5 Raduno Internazionale dello Spazzacamino - figuranti in azione (foto Massimo Bertina) 2/5 Raduno Internazionale dello Spazzacamino - figurante in sfilata (foto Massimo Bertina) 3/5 Raduno Internazionale dello Spazzacamino - figurante su un tetto con la bandiera italiana (foto Massimo Bertina) 4/5 Raduno Internazionale dello Spazzacamino - un momento della sfilata (foto Massimo Bertina) 5/5 Previous Next

Tradizioni, storie autentiche e dai risvolti a volte drammatici che possono e devono essere riscoperte (anche grazie alla visita al Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore, che ogni anno accoglie più di 10.000 visitatori), colori e profumi di un tempo, un salto nel passato ed anche nel futuro di un mestiere importante e oggi tutelato, specialmente nel nord Europa. Insieme ad un pizzico di goliardia e divertimento: un mix di ingredienti che consente al Raduno Internazionale dello Spazzacamino di rinnovare ogni anno la magia e suggestione di un evento unico al mondo.

40° Raduno Internazionale dello Spazzacamino: gli eventi

Giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre

Santa Maria Maggiore - Parco di Villa Antonia | ore 15 “Ricordiamo i Raduni passati”, proiezioni di video

Venerdì 1 settembre - Santa Maria Maggiore - Parco di Villa Antonia | a cura della Pro loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno ore 21.30 “I Pentagrami” in concerto ore 23.00 il centro di Santa Maria Maggiore sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico offerto dalla Pro Loco.

Sabato 2 settembre

Malesco ore 10.30 Omaggio floreale al Monumento allo Spazzacamino, ore 14.30 Sfilata nel centro storico di Malesco con musica, canti e giochi di un tempo ore 18 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di Malesco

Santa Maria Maggiore - Parco di Villa Antonia | ore 20 “Serata in festa”

Domenica 3 settembre

Santa Maria Maggiore alle ore 10 si terrà l’evento clou dell’intera manifestazione: tra le vie e piazze di Santa Maria Maggiore la scenografica sfilata di oltre 1.200 spazzacamini con i loro attrezzi da lavoro , accompagnati da gruppi in costume tradizionale e bande musicali. La parata sarà aperta quest'anno dalla Fanfara Bersaglieri Valdossola. Le varie delegazioni sfileranno per le vie di Santa Maria Maggiore, passando nella suggestiva Piazza Risorgimento, dove saranno presentate al pubblico, e, dopo un giro completo nel centro storico, termineranno la sfilata in Piazza Gennari. Qui e in Piazza Risorgimento avrà luogo la rievocazione storica della pulitura dei camini con l’utilizzo degli attrezzi che lo spazzacamino usava nei tempi passati: la raspa, una spatola di ferro col manico ad uncino da appendere alla cintura; il riccio, insieme di lamelle a raggiera ricavate dalle molle di sveglie e orologi da campanile; la squareta, bastone allungabile alla cui sommità si agganciava il riccio; il brischetin; lo scopino; una lunga fune; dei pesi; il sach, sacco per riporre la fuliggine. I tetti delle abitazioni di Piazza Risorgimento e Piazza Gennari si popoleranno di spazzacamini che, con i vecchi attrezzi, rievocheranno i rüsca di un tempo nel lavoro di pulitura del camino e nell’aria riecheggerà il Taròm, il gergo dello spazzacamino.

Dalle 11 alle 17, speciale annullo filatelico di Poste Italiane per il 40esimo Raduno Internazionale dello Spazzacamino – Punto attivo nel Parco di Villa Antonia. Alle 16 nel Parco di Villa Antonia Concerto dell'Orchestra GMO diretta da Alberto Lanza.

– Punto attivo nel Parco di Villa Antonia. Alle 16 nel Parco di Villa Antonia Concerto dell'Orchestra GMO diretta da Ore 17 Interviste, premiazioni e ricordi degli Spazzacamini.

Lunedì 4 settembre