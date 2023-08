Champagne Experience 2023: record di adesioni e masterclass di qualità

Anche quest'anno, dopo il successo dell'edizione precedente, la Champagne Experience si conferma come un punto di riferimento per gli operatori del settore e gli amanti delle prestigiose bollicine francesi. Le date da segnare sul calendario sono domenica 15 e lunedì 16 ottobre, quando gli spazi di ModenaFiere ospiteranno i vini champagne di 175 aziende, comprese storiche maison e piccoli vignaioli. Questo evento è organizzato dalla Società Excellence, un'organizzazione che riunisce ventuno dei principali importatori e distributori italiani di vini e distillati di alta qualità.

Tutto pronto per la sesta edizione di Champagne Experience

Luca Cuzziol, presidente di Società Excellence, ha commentato: «L'obiettivo di migliorarsi ogni anno è una sfida ambiziosa che guida il nostro lavoro quotidiano come importatori e distributori. Lo scorso anno eravamo già soddisfatti di aver riunito un numero considerevole e rappresentativo di aziende Champagne. Quest'anno siamo ancora più felici di aver aumentato ulteriormente questo numero. Siamo sicuri che i visitatori otterranno una visione ancora più precisa dello stato dell'arte di questo vino e territorio affascinante, grazie a un'ampia gamma di espressioni di alta qualità».

Champagne Experience: in degustazione oltre 900 champagne

Durante questi due giorni, i visitatori avranno l'opportunità di degustare oltre 900 champagne nei vasti 5000 metri quadrati del Padiglione A presso Modena Fiere. Le degustazioni saranno suddivise in base alle diverse zone di produzione della Champagne, come Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Aube, oltre alle Maison classiche che avranno una propria area dedicata. L'obiettivo è creare un'esperienza sensoriale coinvolgente all'interno di uno scenario organizzato e chiaro.

Champagne Experience: le masterclass in programma

Questa sesta edizione della Champagne Experience si distingue anche per un programma di masterclass di alta qualità, con relatori di prim'ordine e una varietà di temi interessanti. Saranno organizzati 7 incontri di approfondimento nei due giorni dell'evento. Si comincia domenica 15 ottobre alle 12.30 con "Bollicine al buio", un'esperienza sensoriale in cui i partecipanti verranno bendati per degustare champagne senza conoscere né i produttori né i tipi. A seguire, diverse sessioni parleranno di Top Cuvée, Blanc de Blancs e champagne Rosé, oltre a un approfondimento sul millesimo 2008 e sull'arte di realizzare champagne con l'uso del legno.

Il dettaglio delle Master Class è online a questo link e consente l’iscrizione ai singoli appuntamenti a tutti coloro che sono già in possesso del proprio biglietto di ingresso alla manifestazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.