B2Cheese diventa fiera internazionale. E se prenoti prima hai uno sconto

B2Cheese, l’unica fiera italiana b2b del settore lattiero-caseario italiano, dal 25 al 26 settembre 2024 torna con la terza edizione e diventa esposizione internazionale. B2Cheese non solo si conferma un importante momento d’incontro per tutto il settore lattiero caseario italiano, ma si apre ancora di più al mondo e moltiplica le occasioni di business per espositori e visitatori. E prenotando entro il 31/10/2023 viene applicato uno sconto del 5% su ogni modulo espositivo. Anche gli aspiranti visitatori, siano essi piccoli e medi distributori o commercianti, gdo, horeca o importatori, possono sin da ora riservare il proprio biglietto d’ingresso e organizzare il soggiorno a Bergamo scrivendo a segreteria@b2cheese.it.

Che cos'è B2Cheese?

B2Cheese è un appuntamento unico dove esposizione fieristica, business, formazione e cultura danno vita ad un format integrato e innovativo, rivolto esclusivamente agli operatori del settore. La location è il moderno polo fieristico di Bergamo, con oltre 173.000 mq di cui 21.000 coperti. Il layout espositivo è semplice e funzionale alle attività di business, richiede investimenti contenuti e riserva una grande attenzione alle esigenze degli operatori. I padiglioni espositivi sono serviti da una grande area ristorazione, vip lounge per incontrare clienti e fare attività di relazione, aree per convegnistica e tavole rotonde.