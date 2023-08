Torna la Restaurant Week: prossima tappa al QbDuePuntoZero di Salò

“Nati per stare insieme”, la Restaurant Week promossa da Ascovilo (Associazione consorzi tutela vini lombardi) e Consorzio di Tutela del Grana Padano, torna protagonista in Lombardia. La prossima tappa, infatti, si terrà al ristorante QbDuePuntoZero di Salò (Bs) dal 18 al 23 settembre e che culminerà con la cena guidata del 20 settembre con la partecipazione del giornalista Paolo Massobrio. Il temporary menu ad hoc per questi appuntamenti è stato ideato dallo chef Alberto Bertani.

Dal 18 al 23 settembre torna la Restaurant Week al QbDuePuntoZero di Salò

“Nati per stare insieme” al QbDuePuntoZero di Salò: la cucina di chef Alberto Bertani

La sua cucina, seppur connotata da note mediterranee e gardesane, è profondamente contemporanea, con impiattamenti “pop” e un gusto stilistico moderno. Il programma delle sette settimane (già tre sono state effettuate prima dell'estate) è stato realizzato da Il Golosario e Italia a Tavola e avranno come location le province di Bergamo e Brescia, capitale della cultura. Il menu speciale si potrà ordinare fino ad esaurimento dei prodotti e sarà costituito da 4 portate realizzate con tre diverse stagionature di Grana Padano: 12 mesi, 18 mesi e oltre 24 mesi abbinati a quattro vini lombardi.

La cena del 20 settembre, che inizierà alle ore 20, avrà il seguente menu:

Battuta di Fassona Piemontese, olio del Garda, gelato al Grana Padano 12 mesi, crumble alla salvia e cipolla rossa all'agro,

Ravioli di pasta fresca alle melanzane affumicate, fonduta al Grana Padano 24 mesi e crema di datterini confit,

Lombatina di coniglio farcita al Grana Padano 18 mesi, lardo e tartufo nero con millefoglie di patate e il suo ristretto,

Gargnano amore mio: frolla con caramello salato ai capperi, cremoso al cioccolato bianco e limone, chantilly al mascarpone e capperi sabbiati.

Per l'intero menu 60 euro coperto e bevande incluse. Prenotazioni direttamente al ristorante.

QbDuePuntoZero

Via Pietro Da Salò 23 - 25087 Salò (Bs)

Tel 0365 520421