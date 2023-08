“Le Stelle di Pietrasanta”: la 5ª edizione nel segno di vini, arte e cucina

In Piazza Duomo, Pietrasanta (Lu) ospiterà la quinta edizione di "Le Stelle di Pietrasanta" il 23 e 24 settembre. L'evento, organizzato dal Comune di Pietrasanta, celebrerà l'eccellenza e la qualità attraverso un connubio tra arte, gastronomia e vini di prestigio. Durante la manifestazione, Piazza Duomo si trasformerà in un palcoscenico per presentare opere d'arte e capolavori dell'enogastronomia mondiale. Saranno proposti piatti tipici, raffinati piatti gourmet e la creatività di chef stellati, sia italiani che internazionali. Questi elementi si fonderanno con la bellezza di Pietrasanta, creando un'esperienza unica e rivisitata per questa quinta edizione.

Piazza Duomo a Pietrasanta (Lu)

"Le Stelle di Pietrasanta": gli eventi in programma

La manifestazione "Le Stelle di Pietrasanta" non sarà solo un'occasione di degustazione, ma presenterà anche una serie di eventi che animeranno incessantemente Piazza Duomo dal mattino del 23 settembre fino alla sera del 24 settembre. Più di dieci eventi combineranno la degustazione di prodotti e piatti eccellenti con la cultura e la storia enogastronomica del territorio versiliese e delle tradizioni italiane e francesi, grazie alla collaborazione con Les Etoiles des Mougins. La manifestazione culminerà con l'"Aperitivo sotto le Stelle", che chiuderà la due giorni con eleganza nel Chiostro di Sant'Agostino. Qui, i sapori tipici della Versilia si uniranno in un connubio tra mare e terra, tradizione e creatività. La Strada del Vino e dell'Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia presenterà le sue proposte, arricchite anche da influenze culinarie da paesi lontani, come dimostrerà la partecipazione della food blogger iraniana Saghar Setareh, che presenterà fusion tra cucina persiana e italiana.

"Le Stelle di Pietrasanta": gli chef ospiti della manifestazione

L'evento vedrà la partecipazione di cuochi italiani e internazionali. Claudio Sadler, chef con una stella Michelin del Ristorante Sadler, e Massimo Spigaroli, chef con una stella Michelin dell'Antica Corte Pallavicina, rappresenteranno la grande cucina italiana. A loro si uniranno chef locali di prestigio, come Alessandro Ferrarini del Ristorante Franco Mare di Marina di Pietrasanta e Andrea Mattei del Bistrot di Forte dei Marmi. La domenica mattina sarà allietata dalla "Colazione d'Artista", preparata da Luigi Biasetto, campione del mondo 1997 di Pasticceria, che offrirà le prelibatezze della sua arte. Un'attenzione speciale sarà poi riservata ai vini italiani di qualità, con la partecipazione di Maurizio Zanella, fondatore e presidente di Ca’ del Bosco, e Bruno e Roberta Ceretto dell'azienda vitivinicola Ceretto. Questi produttori racconteranno le storie dietro i loro vini e offriranno la possibilità di degustare le loro eccellenti creazioni.