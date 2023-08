La Valle Aurina presenta il mondo del Graukäse, il formaggio tipico tirolese

Le Giornate del Graukäse si svolgeranno dal 16 al 24 settembre presso la sala delle manifestazioni a Cadipietra (Bz), offrendo un'occasione imperdibile per esplorare le delizie gastronomiche della Valle Aurina e gustare le prelibatezze preparate dai rinomati chef locali. L'evento è un vero trionfo di tradizione e passione per i prodotti caseari, come sottolinea Martin Pircher, l'artefice di questa iniziativa, che da anni si dedica a far conoscere al mondo il Graukäse, un autentico tesoro culinario dal retrogusto antico.

Che cos'è il Graukäse? E come si ottiene?

Il Graukäse, famoso anche come formaggio grigio, è un fiore all'occhiello del patrimonio caseario dell'arco alpino tirolese. Appartenente alla famiglia dei Sauerkäse e insignito del titolo di Presidio Slow Food dal 2003, questo formaggio si distingue per la sua produzione a coagulazione acida, senza l'uso di caglio, e per la sua leggerezza, con meno del 2% di materia grassa sul residuo secco. La particolarità del Graukäse risiede nell'uso del latte avanzato dalla produzione del burro, unito a farine d'altura grigie, elementi essenziali dell'alimentazione tradizionale delle montagne tirolese.

La lavorazione tradizionale del Graukäse prevede attenzione e amore. Dopo la coagulazione acida, la cagliata è estratta manualmente e sottoposta a un processo di frantumazione e salatura. Posta negli stampi e pressata a mano, la cagliata subisce un'attenta stagionatura in un ambiente temperato, dove si sviluppano le caratteristiche muffe grigio-verdi sulla superficie del formaggio, conferendo a questo autentico capolavoro caseario un sapore intenso e un profumo deciso.

Giornate del Graukäse: tante attività in programma

Martin Pircher, artefice dell'evento, condivide la sua passione per il Graukäse, considerandolo non solo un prodotto da gustare, ma un'autentica testimonianza della storia di un'intera comunità. Le Giornate del Graukäse non solo onorano questo pregiato formaggio, ma si impegnano anche a promuovere i produttori locali, autentici custodi di questa tradizione. Il programma dell'evento promette un ricco assortimento di attività, dal mercatino di formaggi e prodotti tipici alle degustazioni comparative, culminando con la premiazione del miglior Graukäse della Valle Aurina. Quest'anno, l'evento si arricchirà ulteriormente con la partecipazione di giurati esperti e appassionati, offrendo una valutazione completa e inclusiva dei formaggi presentati durante l'evento. La manifestazione si estenderà anche a Campo Tures e Selva dei Molini, offrendo una serie di eventi diffusi dedicati a esplorare e gustare questo straordinario prodotto caseario in contesti incantevoli.