Morbegno, un autunno goloso da vivere nel cuore della Valtellina

Sta per arrivare un autunno goloso in Valtellina. In particolare, a Morbegno, centro principale della bassa Valtellina, proclamato Città alpina 2019 sono in programma 3 weekend dedicati ai patiti di enologia con la manifestazione Morbegno in cantina. Evento che comincerà sabato 30 settembre e che nel fine settimana del 14 e del 15 ottobre si svolgerà in concomitanza con la 116ª edizione della Mostra del Bitto.

Autunno di gusto in Valtellina con Morbegno in cantina e la Mostra del Bitto

Autunno in Valtellina: Morbegno in Cantina

Morbegno in Cantina torna in una veste inedita che punta su 4 percorsi di degustazione al top per altrettanti giri esclusivi su prenotazione.

1. Giro “Rosso Passione”

Un percorso dedicato al Re della viticoltura valtellinese e non solo, il Nebbiolo, vitigno a bacca rossa tra i più noti e amati anche oltre i confini nazionali, che produce uve di altissima qualità da cui nascono i grandi Rossi di Valtellina.

Autunno di gusto in Valtellina - Morbegno in cantina, botti

Un’occasione unica per esplorare le mille sfumature e le molteplici declinazioni ed espressioni di questo vitigno “alto”, alto per la posizione delle viti, collocate prevalentemente in montagna, dove danno il meglio di sé, ma “alto” anche in senso qualitativo, perchè dà vita ad alcuni tra i migliori vini premiati a livello mondiale e alle DOCG Valtellina SUPERIORE DOCG e SFORZATO di VALTELLINA DOCG. Proposta di Degustazione in abbinamento ai prodotti della tradizione.

2. Giro “Rosso & Bolle”

Un percorso variegato dedicato alla degustazione di vini scelti ed abbinati in modo personale grazie al supporto di un sommelier esperto, per un'esperienza sensoriale unica che spazierà tra bollicine e rossi, valorizzando produzioni sempre più importanti. Inediti matrimoni di gusto con i sapori più tipici della Valtellina ed abbinamenti eclettici per una visione d’insieme del panorama vitivinicolo valtellinese.

3. Giro “Green, bevi sostenibile!”

Un percorso per valorizzare la crescente sensibilità dei produttori valtellinesi rispetto ai vini biologici e biodinamici. Un’occasione unica per incontrare e sentirsi raccontare la terra, la vigna ed il vigneron che stanno dietro a un calice di vino. Proposta di degustazione in abbinamento con assaggi di prodotti biologici del territorio. In questo percorso vengono esaltate buone pratiche di sostenibilità e viene premiato il lavoro dei piccoli produttori locali.

4. Giro “Oro tra cantine e palazzi”

Un'esperienza “top level” per degustare il Nebbiolo nelle sue versioni più preziose, in contesti storici altrettanto raffinati, un appassionante percorso tra palazzi e luoghi antichi della città di Morbegno, il tutto accompagnato da note musicali e performance di pittura con il vino. In abbinamento proposte gastronomiche come “isole gourmet” tutte da provare anche nella food box esclusiva.

Autunno di gusto in Valtellina - Morbegno in cantina, calici da degustazione

5. “Venerdì solidale in rosa”

Oltre ai 4 percorsi esperienziali sui vini di Valtellina, un’iniziativa speciale, il “Venerdì solidale in rosa”, tour dedicato al pubblico femminile nel mese della prevenzione del cancro al seno. Ad arricchire ed animare ulteriormente la proposta eno-gastronomica dei tre weekend, le “Trattovie del gusto”, aree esterne alle location di bar e ristoranti dove il gusto si fa “strada”... in strada! In questa edizione completamente rinnovata, Morbegno in Cantina avrà come protagonista indiscusso il Vino come prodotto di qualità, stimolo di conoscenza ed esperienza, fattore aggregativo e insieme testimone eccellente della cultura tradizionale del territorio... Tre weekend imperdibili in cui aprire “le porte della Valtellina”, ad appena un'ora da Milano e scoprire la cittadina valtellinese, luogo ricco di storia, meraviglie architettoniche e paesaggistiche, per “taste experience” inedite che senz'altro solleticheranno le aspettative sensoriali dei più esigenti Wine-lovers.

Per informazioni visitare il sito del Consorzio Porte di Valtellina (tel 032 4601140)

Autunno in Valtellina: la 116ª Mostra del Bitto

Sabato 14 e domenica 15 ottobre la bella Morbegno sarà inoltre teatro della più che centenaria Mostra del Bitto, il formaggio DOP Re della valle, che viene prodotto esclusivamente in alpeggio durante la stagione estiva. E se la Strada del Bitto parte dall'alto, dai prati in quota, non si ferma certo lì! Arriva, in effetti, fin dentro le nostre case, ma, prima, fa una tappa "storica" proprio a Morbegno, dove da ben 116 anni si tiene l'annuale mostra mercato che celebra una delle produzioni casearie più rappresentative del territorio e di una lavorazione che si è tramandata nel tempo.

Come sempre, anima della manifestazione sarà l'immancabile Concorso organizzato dal CTCB (Consorzio Tutela Formaggi Valtellina Casera e Bitto DOP), che premierà le migliori forme di Bitto DOP, Valtellina Casera DOP, Scimudin e formaggio Latteria di varie stagionature. Un concorso che è diventato memoria festosa dei tempi in cui i casari scendevano a valle con le vacche e con il prezioso carico di forme prodotte nella bella stagione per venderle o scambiarle con altri generi alimentari, preparando così le scorte alimentari per il lungo inverno che sarebbe di lì a poco iniziato. Nell'edizione 2023 anche un doppio appuntamento, ulteriore motivo per visitare Morbegno: la 116ª Mostra coinciderà infatti con l'ultimo weekend di "Morbegno in Cantina", la manifestazione dedicata ai pregiati Vini DOC e DOCG di Valtellina in abbinamento ai piatti della tradizione valtellinese.

Autunno di gusto in Valtellina - Mostra del bitto, forme a stagionare 1/4 Autunno di gusto in Valtellina - Mostra del Bitto, assaggi 2/4 Autunno di gusto in Valtellina - Mostra del Bitto, forma 3/4 Autunno goloso in Valtellina - Mostra del Bitto, fase di lavorazione del formaggio 4/4 Previous Next

Quest'anno, ad animare la tradizionale kermesse, trasformata, per l'occasione, in un grande "evento diffuso", le iniziative collaterali di "Borghi di gusto" ad Albaredo, nelle Valli in cui il Bitto sembra essere nato e ancora oggi viene prodotto, e poi nei piccoli centri rurali di Mello, Traona e Dubino lungo la Costiera dei Cech. In centro città, invece, tra le novità, anche il percorso "Via del Formaggio", uno slalom tra i produttori di Bitto ed altre specialità casearie valtellinesi in cui i visitatori si potranno spostare verso l'Auditorium di S. Antonio per visitare il "calecc" e la Casera, scoprendo i segreti della produzione e della stagionatura del mitico formaggio Bitto. Negli splendidi chiostri del Convento si terranno invece le originali degustazioni "Cheese Experience", in cui gli abbinamenti saranno inediti accostamenti di sapori ma anche di musica e performance interattive e, tra tutte, "Bitto in movie" con un originale sposalizio tra storie di formaggi e colonne sonore dei film. Non mancheranno, ovviamente, i mercatini dei prodotti tradizionali valtellinesi e lombardi e quelli dei mestieri artigiani, le rievocazioni storiche e la fattoria didattica e molte altre interessanti iniziative per grandi e bambini.