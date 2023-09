A Domobianca una cena esclusiva in alta quota con chef stellati

La stagione estiva si sta avvicinando alla conclusione con l'evento "Chef in Quota", che offre una fusione di sapori e profumi della montagna in un dialogo con la vicina zona dei laghi. Questa manifestazione sarà una celebrazione sotto le stelle, in compagnia di rinomati chef, dove l'alta cucina sarà la protagonista in una magnifica cornice, presso il Rifugio Baita Motti a Domobianca, località a 15 minuti di auto dal centro di Domodossola (Vb), il prossimo lunedì 18 settembre dalle ore 19.

Tutto pronto per l'edizione 2023 di Chef in Quota

Ecco il menu previsto per l'evento Chef in Quota 2023

: per iniziare, lo chef pasticcere delle Tisti Pasticeria di Domodossola delizierà i palati reinterpretando in chiave salata alcuni classici finger food della pasticceria. Saranno serviti un cracker al pepe con gel agli agrumi, del pan brioche cotto a vapore con maionese di alghe e un macaron salato. Antipasti: due opzioni per gli antipasti. Il primo sarà preparato da Davide Brovelli del ristorante "Il Sole" di Ranco. Il suo "Lago" sarà un assaggio di 8 pesci lacustri con verdure in agrodolce, bottarga e caviale di lago. Successivamente, Paolo Griffa, il patron del ristorante "Caffè Nazionale" ad Aosta, con una stella Michelin, porterà i presenti in montagna con la "Tartare di cervo", accompagnata da una salsa di mele e papavero, e maionese alla violetta.

La locandina di Chef in Quota 2023

: proseguiremo con i primi piatti preparati da del "Battipalo" di Lesa, che presenterà il "Fusillone farinello e capretto". Poi, l'ossolano , proveniente dalla "Trattoria Vigezzina" di Trontano, stupirà con una "Sfera di riso croccante al vino rosso", servita con scaloppa di foie gras e formaggio San Martino. Secondo piatto : Alessandro Gilmozzi , chef stellato Michelin del "El Molin" di Cavalese, presenterà un intrigante "Salmerino alpino", accompagnato da latte fermentato e resina.

: , chef stellato Michelin del "El Molin" di Cavalese, presenterà un intrigante "Salmerino alpino", accompagnato da latte fermentato e resina. Dessert: il menu si concluderà in dolcezza grazie a Matteo Sormani del "Walser Schtuba" di Riale, con il dessert "La Miaccia Walser diventa dolce".

Rifugio Baita Motti

Località Foppiano - 28845 Domodossola (Vb)

Tel 345 3060561