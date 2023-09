CioccolaTò, a Torino dieci giorni di dolce magia nel segno del cioccolato

Dal 27 ottobre al 5 novembre, Torino si trasforma in una grande cioccolateria a cielo aperto con il ritorno di CioccolaTò, la kermesse dedicata al cibo degli dei che è ormai diventata un evento imprescindibile nel calendario cittadino. Si tratta di un viaggio culinario che si estende per dieci giorni e coinvolge tutti i sensi, offrendo spettacoli, visite guidate e emozioni ad ogni assaggio. Nell'ultima edizione di CioccolaTò, sono stati registrati numeri sorprendenti: più di un milione di visitatori, oltre 72mila kg di cioccolato venduti, 150 eventi che si sono tenuti tra Piazza San Carlo e varie altre location disseminate in città, con 8mila partecipanti alle degustazioni e agli showcooking e oltre 400mila partecipanti solo nel primo weekend.

A Torino torna CioccolaTò, la kermesse dedicata al cibo degli dei

Torino, la capitale italiana del cioccolato

Torino è indubbiamente la capitale italiana del cioccolato e una tappa obbligatoria in Europa per i turisti affascinati dalle delizie del cacao. Le vie del cioccolato a Torino sono veri e propri percorsi di viaggio in cui il cacao è considerato un bene da preservare e tramandare. La città è stata la prima in Italia ad accogliere il cioccolato, grazie al duca Emanuele Filiberto che, nel XVI secolo, introdusse le preziose fave di cacao a corte. Nel 1560, per celebrare il trasferimento della capitale da Chambery, offrì ai torinesi una tazza fumante di cioccolata calda, dando inizio a una storia d'amore con il cioccolato. A Torino è anche nato il gianduiotto, diventato ormai il simbolo della città. Questo dolce fu inventato da maestri cioccolatieri che, a causa del blocco continentale imposto da Napoleone, utilizzarono le nocciole per sostituire la mancanza di cacao. Il risultato fu una tradizione unica che ha consolidato la posizione di Torino come capitale indiscussa del cioccolato.

CioccolaTò, il tema scelto per quest'anno è "Il cioccolato delle Meraviglie"

Il tema scelto per quest'anno è "Il cioccolato delle Meraviglie", ispirato a un articolo di Forbes che ha definito Torino come la città delle sette meraviglie. Quest'anno, CioccolaTò promette di essere un itinerario meraviglioso tra praline, tazze di cioccolata fumanti e bonbon, alla scoperta di laboratori e bar storici che rappresentano l'antica tradizione del cacao degli Aztechi e dei Maya, ma che grazie alla creatività degli artigiani si proiettano verso un uso più moderno di questo prodotto.

CioccolaTò è un evento accessibile a tutti, che conquista i cuori e i palati dei visitatori con una vasta gamma di eventi diffusi in città, tra cultura, arte, divertimento, giochi, laboratori, masterclass e showcooking. Il cuore dell'evento sarà nelle centralissime Piazza San Carlo e Via Roma, che ospiteranno eccellenze nazionali e internazionali e accoglieranno migliaia di visitatori italiani e stranieri in questo incredibile viaggio nel mondo del cioccolato. Due luoghi da non perdere sono Casa CioccolaTò e la Fabbrica di Cioccolato in Piazza San Carlo.