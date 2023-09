L'alta cucina protagonista a “Orvieto città del gusto, dell'arte e del lavoro”

Considerato l’alto valore artistico, nonché culturale, della città in cui si tiene l’evento non poteva forse esserci titolo migliore per la manifestazione, giunta alla sua terza edizione. A Orvieto si va a spasso tra enogastronomia e arte per due settimane dal 15 settembre al primo ottobre. Le vie dell’affascinante borgo umbro, già trafficate da un gran numero di turisti, si animano più del solito grazie a tanti grandi chef italiani e stranieri che per quindici giorni renderanno Orvieto una destinazione gourmet per tutti i gastroturisti del centro Italia, ma non solamente. Un evento capace di generare ulteriore fermento legato all'alta cucina in Umbria, specialmente dopo l'ingresso di altri nuovi cinque ristoranti nella prossima Guida Michelin.

A Orvieto è protagonista l'alta cucina

Cena con le stelle, a Orvieto c’è anche Heinz Beck

Uno degli appuntamenti più attesi delle due settimane dell’evento sarà sicuramente la cena firmata Heinz Beck, lo chef tedesco che guida le cucine del tre stelle Michelin La Pergola di Roma protagonista della "Cena con le stelle". Esperienze anche “on the road” a Orvieto, grazie a un percorso disegnato per le vie del borgo umbro.

Heinz Beck tra i protagonisti dell'evento

Organizzate passeggiate enogastronomiche attraverso cinque tappe in cui si potranno gustare, camminando, le specialità preparate da grandi chef italiani, tra cui Cristina Bowerman e Viviana Varese. Non solo cibo ma anche discussioni e incontri, come quello a tema “Il Made in Italy agroalimentare e il turismo di qualità. Esperienze e territori memorabili“ e la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti del Governo, di Ivana Jelinic, amministratore Enit, e Marina Lalli, presidente Federturismo, con una light dinner firmata dallo chef Gianfranco Vissani, il cui omonimo ristorante è distante pochi chilometri da Orvieto.