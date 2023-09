Alla scoperta del magico mondo delle zucche con Nonno Andrea

Autunno, tempo di zucche! Nella suggestiva azienda agricola di Villorba (Tv), da fine settembre e per tutto ottobre, torna la magia dei colori d’autunno. Un’attrazione a cielo aperto dedicata a grandi e piccini. È questo il Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea, luogo dove la felicità ha i caldi colori dell’autunno che, dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche quest’anno. Così tra orti e frutteti dell’azienda agricola di Villorba, dal 29 settembre al 31 ottobre, domeniche comprese, si celebrerà la zucca in ogni sua forma, grazie ad un’esposizione di oltre 300mila zucche di tutti i tipi, direttamente coltivate dall’azienda agricola Nonno Andrea. Un vero e proprio Villaggio, sviluppato su un’area pari a 10 campi da calcio, con decine di angoli e scorci dove poter scattare le foto più belle e divertenti.

Oltre 300mila zucche da Nonno Andrea

Nonno Andrea e le sue zucche

Ci saranno fantasiosi allestimenti creati con le zucche, un campo di 70mila metri quadrati dove poter scegliere e acquistare la propria zucca preferita e, tutto intorno, un’atmosfera magica e sognante fatta di allestimenti a tema rurale dove potersi divertire con semplicità, in un contesto agricolo a stretto contatto con la natura.

Un luogo fiabesco dedicato ai più piccoli ma dove anche gli adulti potranno tornare bambini grazie a giochi di una volta, momenti di intrattenimento, frutteti al coperto dove poter gustare diversi piatti alla zucca, un grandissimo labirinto di mais, un magico trenino, artisti circensi e spettacoli che allieteranno tutte le giornate di esposizione.

Alla scoperta delle zucche e delle loro proprietà

«L’obiettivo principale del Villaggio delle Zucche è poter condividere con tante persone la magia e il fascino di questo prodotto così caratteristico dell’autunno e del nostro territorio - spiega Luca Manzan, socio dell’azienda agricola Nonno Andrea - questo Villaggio è soprattutto un’occasione per celebrare la Natura, per questo viene allestito in piena campagna, in mezzo al verde, in un luogo dove la biodiversità viene salvaguardata durante tutto l’anno».

Villaggio di Nonno Andrea: come visitarlo

Per visitare il Villaggio delle Zucche è sufficiente prenotare i biglietti sul sito, il pagamento si effettuerà all’ingresso.

Un mondo da fiaba con le zucche e i colori d'autunno da Nonno Andrea

I biglietti saranno acquistabili anche in loco ma, per evitare i tempi di attesa, si consiglia la prenotazione; nei momenti di elevata affluenza, infatti, l’entrata ai non prenotati potrebbe non essere subito garantita.

Prezzi: € 6 nei giorni infrasettimanali e € 8 sabato e domenica. L’entrata è gratuita ai bambini fino ai 3 anni e agli over 80, così come per le persone con disabilità e per un accompagnatore.

Azienda agricola Nonno Andrea

via Campagnola 72/b - Villorba (Tv)

Tel 0422 1763033