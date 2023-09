Tutto pronto per la Mostra nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado

Il Tartufo Bianco di Sant'Angelo in Vado

Dal 7 al 22 ottobre e domenica 29 con la fiera merceologica, torna, in provincia di Pesaro e Urbino, la 60^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado. Sette giornate dense di iniziative per celebrare il Tartufo Bianco, simbolo di questa terra, grazie a un percorso che attraversa il centro storico della cittadina.

Tartufo protagonista a Sant'Angelo in Vado

Da piazza Umberto I, dedicata al commercio del prezioso Tartufo Bianco e palcoscenico di talk, premiazioni e spettacoli a Corso Garibaldi con il meglio della produzione tipica locale e la gastronomia, ristoranti, stuzzicherie e le cantine storiche. A Palazzo Mercuri, performance culinarie a cura di celebri cuochi. Poi ancora spettacoli, concerti, mostre d’arte e di artigianato artistico, laboratori, scuola di cucina, spazi lettura per bambini.

La locandina della 60^ edizione della Mostra Nazionale

Torna il Premio Tartufo d’Oro e lo storico Motoraduno, in collaborazione con Moto Club "Tonino Benelli". Tra le novità: Drive In Cinema al Tartufo con auto d’epoca, Gara della miglior tagliatella al tartufo, Ode alla Quercia e agli alberi simbionti al Tartufo. La 60^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado è promossa dal Comune di Sant’Angelo in Vado con il sostegno della Regione Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino, dall’Unione montana Alta Valle del Metauro e Camera di Commercio Marche.

per informazioni: www.mostratartufo.it