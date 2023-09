Chef Di Fabio e Chef Mazzaroni inaugurano lo spettacolo della cucina al tartufo alla Fiera di Pergola

Alla 26ª edizione della Fiera del tartufo Bianco di Pergola arriva il firmamento stellato.

Per tutte le prime tre domeniche di ottobre (1/8/15), sfileranno in cucina gli chef marchigiani con una stella Michelin che durante il proprio show cooking cucineranno piatti creativi con il Tartufo bianco pregiato, che quest'anno già si presenta di ottima fattura.

Si inizierà domenica 1° ottobre con lo chef Davide di Fabio del ristorante Dalla gioconda di Gabicce Monte con il piatto " Armonia d'autunno " che verrà fatto degustare in un racconto sensoriale e gustativo interminabile.

Proveniente dalla scuola di Massimo Bottura, Davide Di Fabio si sta imponendo come uno chef tra i più creativi e dinamici. Tra eventi in giro per il mondo e grandi serate nel suo ristorante di Gabicce che si affaccia sul Mare Adriatico e rappresenta la porta nord d'ingresso delle Marche.

Alle ore 19 sempre del 1° ottobre arriva Enrico Mazzaroni con il suo ristorante Il Tiglio di Montemonaco. Enrico, fresco detentore della sua Prima stella Michelin, è uno dei più estrosi chef italiani, ma con un occhio sempre attento ai suoi amati Monti Sibillini che ispirano sempre nei suoi piatti.

Infatti il suo piatto " La mia idea di Bosco " con la presenza di Sua Maestà il tartufo bianco pregiato è espressione di tutti i sapori e gusti della sua montagna, con un tocco finale di generosità.

I due show cooking di domenica 1° ottobre sono aperti al pubblico in un numero limitato di 40 persone e saranno accompagnati dallo spettacolo e dal racconto dei momenti umani della carriera degli chef vissuti in un amabile confronto con il pubblico, che potrà degustare i capolavori gastronomici di questi chef stellati che hanno ideato in esclusiva proprio per la 26ª edizione della Fiera del tartufo di Pergola.

Ci si può iscrivere al costo di 25 EUR, compreso il calice di vino in perfetto abbinamento entro venerdì 29 settembre.

Come prenotare?

Sul sito www.raffaellotravelgroup.it, info@raffaellotravelgroup.it, tel. +39 0722 327831, Cell.391.4982815.

[Costo euro 25,00 - Costo euro 20,00 soci Slow Food | soci Aci / soci Accademia Italiana della Cucina]

Visita: www.accademiadeltartufonelmondo.it