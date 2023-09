Sigep 2024 da sold-out: già venduto il 90% degli spazi espositivi

L'edizione numero 45 di Sigep - The World Dolce Expo, organizzata da Italian Exhibition Group, si avvicina rapidamente: infatti, la manifestazione si terrà dal 20 al 24 gennaio 2024 alla fiera di Rimini. Questo evento è un punto di riferimento nel mondo del foodservice dolce e metterà in mostra le eccellenze delle filiere artigianali del gelato, della pasticceria, della panificazione, del caffè e del cioccolato. Tra i padiglioni, ci saranno numerose innovazioni del settore, accompagnate dalle ultime tendenze in termini di consumo e nuovi format per i locali.

L'edizione 2024 del Sigep è già un successo

Sigep come catalizzatore del foodservice dolce

Le diverse filiere di Sigep saranno rappresentate nei 28 padiglioni della fiera, con un layout migliorato per agevolare la visita di acquirenti e operatori. Ci saranno oltre 1.200 marchi espositori che occuperanno i 129.000 metri quadrati del quartiere espositivo, di cui il 90% è già stato venduto. Grazie alla collaborazione con le associazioni artigiane e industriali del settore, nonché con le associazioni nazionali e globali dei maestri gelatieri e pasticcieri, dei panificatori, dei baristi e degli specialisti del caffè, Sigep 2024 offrirà nuove opportunità di business e networking, fornendo approfondimenti sui mercati internazionali. Questo includerà le nuove novità di prodotto in diversi settori, gli ultimi trend nel packaging e nelle tecnologie legate a macchinari e impianti, con un'attenzione particolare ai temi attuali riguardanti la gestione dell'impresa e del personale. Sarà dedicato ampio spazio anche alle questioni di sostenibilità, cultura del prodotto e sviluppo del marketing, fino all'innovazione digitale.

Sigep, un focus sull'internazionalità

La proiezione internazionale di Sigep è in costante crescita, con aperture verso i mercati asiatici nel corso del 2023, tra cui Sigep China a Shenzhen e Sigep Asia a Singapore. L'agenzia Ice supporterà ulteriormente la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, attirando un numero sempre maggiore di acquirenti a Rimini. Nella "Vision Plaza", i talk programmati offriranno informazioni sui settori più competitivi del business internazionale del dolce artigianale, così come sui temi di attualità come lo sviluppo sostenibile, la formazione e la tecnologia.

Sigep, grandi competizioni internazionali e nazionali nelle arene

I campionati internazionali sono un elemento chiave dell'evento, offrendo un'opportunità unica anche per i giovani talenti di imparare dalle grandi maestrie e sviluppare abilità tecniche, creatività e innovazione. In sei "Arene" dedicate si svolgeranno concorsi internazionali, workshop e dimostrazioni.

Nella Gelato Arena, si terrà la Gelato World Cup , il concorso internazionale più importante al mondo, che include prove di gelateria, pasticceria, cioccolateria, ristorazione e scultura di ghiaccio, coinvolgendo 12 squadre. Durante l'evento, verrà decretata la squadra vincitrice del titolo di Campione del Mondo della Gelateria 2024. Inoltre, con Sigep Gelato D'Oro, saranno premiati i migliori professionisti italiani del gelato e della pasticceria che parteciperanno alla seconda edizione di Gelato Europe Cup, in programma a Sigep 2025.

Nella Pastry Arena, si svolgeranno il Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores (JPWC), che metterà in competizione 12 squadre di giovani talenti under 23 sul tema "Miti e leggende", e i Campionati Italiani di Pasticceria Seniores e Juniores con temi rispettivamente legati a "In viaggio verso l'Oriente" e "Un futuro sostenibile".

I giovani pasticceri avranno l'opportunità di mettere in pratica le loro conoscenze e abilità apprese a scuola attraverso il progetto di formazione Sigep Giovani, in collaborazione con "Pasticceria Internazionale", le aziende espositrici di Sigep e le scuole alberghiere di tutta Italia. Nella Bakery Arena, i talenti delle scuole alberghiere e degli enti di formazione professionale italiani potranno gareggiare nel concorso Young Ideas, sotto il giudizio di esperti panificatori.