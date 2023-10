Incontri e degustazioni di tartufo in sette borghi delle Marche

Immergersi nel cuore dell'Italia più autentica grazie a Le Terre del Tartufo in Tour. La Marca di Camerino offre la possibilità di vivere da protagonisti un intero mese di esperienze in questo lembo immacolato delle Marche. Dal 30 settembre al 28 ottobre, sarà un susseguirsi di eventi nei sette borghi che partecipano al progetto, tutti animati dall'irresistibile richiamo del tartufo, una prelibatezza che abbonda in questo territorio in ogni stagione.

Le Terre del Tartufo in Tour protagonista in sette borghi delle Marche

Durante gli eventi sarà possibile incontrare i piccoli produttori, assaggiare ed acquistare le produzioni di altissima qualità introvabili nei consueti canali distributivi e sperimentare nuovi abbinamenti sensoriali e approfondire la cultura del territorio e della tradizione gastronomica locale. Insomma, si prospetta un grande spettacolo del gusto da vivere con tutti i sensi ben sintonizzati.

Le Terre del Tartufo in Tour, l'elenco degli eventi