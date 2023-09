In Alta Badia torna l'imperdebile Cavalcata di San Leonardo

In sella a magnifici destrieri, con indosso i costumi tradizionali dei mandriani altoatesini, membri dell'antico popolo dei ladini, cavalcando lungo antichi sentieri con le magnifiche Dolomiti a fare da sfondo. Tutto questo nella Cavalcata di San Leonardo, celebre manifestazione dell'Alta Badia, regione altoatesina ricca di storia, lanciata con l'arrivo del nuovo millennio e che quest'anno spegnerà 23 candeline.

Cavalcata di San Leonardo - figuranti a cavallo (foto Freddy Planinschek)

L'evento, dedicato al Santo patrono del villaggio di Badia, antico borgo rurale, è in programma il 5 novembre 2023, ed è l'occasione per conoscere da vicino tradizioni e gastronomia dell'Alta Badia.

Alta Badia: tutti in sella per la Cavalcata di San Leonardo

Non c’è palcoscenico migliore delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale Unesco, per la 23ª edizione della Cavalcata di San Leonardo, che si celebrerà domenica 5 novembre nel paese di Badia. I protagonisti della manifestazione, organizzata dalle associazioni dei cavalli norici e avelignesi della Val Badia, saranno gli oltre 100 cavalli e allevatori, provenienti da tutto l’Alto Adige e dalle altre valli ladine.

La cavalcata di San Leonardo è un’ottima occasione per rivivere in modo autentico le antiche tradizioni e le usanze ladine, come anche per scoprire l’Alta Badia durante i mesi autunnali, godendo della quiete di questo periodo.

Cavalcata di San Leonardo: il programma

L’evento ha inizio, come da tradizione, con la Santa Messa solenne, celebrata nella chiesa parrocchiale di San Leonardo, consacrata a San Leonardo e San Giacomo. Alle 10.45 si prosegue con la sfilata, che parte dalla zona artigianale del paese e si districa lungo il centro. Il corteo sarà condotto dal carro del Santo patrono, seguito da un consistente numero di cavalli di razza haflinger e norica, dai costumi tradizionali delle varie valli ladine e da numerosi carri, addobbati a festa. Tra questi, il carro con il modello in miniatura della chiesa di San Leonardo, costruito per il 20° anniversario da alcuni artigiani del posto, come anche il carro con i prodotti derivanti dal raccolto, che verranno venduti alla fine del corteo il cui ricavato andrà devoluto in beneficenza. Grazie alla grande partecipazione di cavalli e allevatori, provenienti da varie valli, alle bande musicali di Badia, Auta Fascia e Versciaco e ai gruppi di ballo locali, il pubblico potrà ammirare una varietà di colori e di costumi tradizionali, vista solamente in poche altre occasioni in Alto Adige. Inoltre, gli spettatori potranno farsi ispirare dalle note delle bande musicali locali.

Il momento più atteso della giornata sarà sicuramente la benedizione dei cavalli e dei loro allevatori, da parte del decano, di fronte al Sasso Santa Croce, che avrà luogo subito dopo la sfilata. A seguire, alle 13, si svolgerà uno show da parte di alcuni cavalieri della rinomata cavalcata “Oswald von Wolkenstein”. Dopo il successo della scorsa edizione, su grande richiesta, l’evento verrà trasmesso nuovamente in diretta streaming sul profilo facebook dell’Alta Badia. La festa proseguirà nel centro del paese con specialità gastronomiche, servite da parte dei Vigili del Fuoco e delle associazioni dei contadini, contornate dalle melodie delle bande di Versciaco, Auta Fascia e dalla “Böhmische Badia”, come anche dai balli tradizionali di gruppo, dell’associazione locale “Bal Popular”. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale “törggelen”, ovvero il rito della castagnata, accompagnato da un buon bicchiere di vino e da musica tradizionale. Il fine settimana di festa avrà inizio già nella serata di sabato 4 novembre, durante la quale si potranno degustare alcuni piatti della cucina locale e ascoltare i brani musicali di artisti ladini.

Quest’anno, per la prima volta, la Fiera Cavalli di Verona, la fiera di settore più importante d’Italia, che avrà luogo dal 9 al 12 novembre, sarà partner della Cavalcata di San Leonardo, per un connubio davvero vincente. La cavalcata di San Leonardo si terrà anche in caso di maltempo.