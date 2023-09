A Castiglione Falletto si festeggia il 10° anniversario di “Io, Barolo”

Sabato 9 settembre, si festeggia il decimo anniversario di "Io, Barolo 2023", un tradizionale evento dedicato al Barolo e a tutti i suoi produttori. Questa edizione speciale si svolgerà nel centro storico di Castiglione Falletto (Cn), una località incantevole immersa in un paesaggio di vigneti e colline riconosciuto come patrimonio dell'Unesco, nel cuore dell'area di produzione del Barolo.

Il 9 settembre si festeggia il 10° anniversario della Strada del Barolo a Castiglione Falletto

Dalle 16:00 alle 21:30, oltre trenta produttori offriranno degustazioni dei loro cru e annate diverse di Barolo, insieme ad altri vini locali. Questa degustazione "diffusa" avrà luogo ai piedi del maestoso castello dell'11° secolo, uno dei più affascinanti delle Langhe, che domina il centro medievale di Castiglione Falletto.

"Io, Barolo 2023": i costi dei biglietti per le degustazioni

Per partecipare all'evento, è possibile acquistare un pass unico al costo di 30 euro in prevendita online, o 35 euro in loco (soggetto a disponibilità). Questo pass consentirà di assaporare i vini di tutti i produttori presenti senza limiti al numero di degustazioni. Ogni partecipante riceverà anche un calice da portare a casa come ricordo della serata e un coupon che offrirà uno sconto del 10% per la visita a una delle cantine partecipanti all'evento.

Numerose le degustazioni delle cantine del Barolo

"Io, Barolo 2023": ci saranno anche due salotti-degustazione

Inoltre, durante l'evento principale, si terranno due salotti-degustazione condotti dal sommelier Sandro Minella e dal giornalista Danilo Poggio presso la chiesetta di Sant'Anna. In queste sessioni, alcuni produttori condivideranno le loro esperienze e offriranno degustazioni di vini particolarmente rappresentativi delle loro aziende, che non saranno disponibili nella degustazione principale. La partecipazione a questi salotti-degustazione richiederà un costo extra sul biglietto di ingresso, pari a 15 euro in prevendita online o 18 euro in loco (soggetto a disponibilità).