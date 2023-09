Host 2023 svela a Milano le nuove frontiere e tendenze dell'Horeca

L'innovazione in tutte le sue forme sarà di nuovo al centro dell'attenzione a Fieramilano a Rho, dal 13 al 17 ottobre, durante HostMilano, l'evento leader mondiale dedicato all'ospitalità professionale, al settore del fuoricasa e al retail. Lungo il percorso espositivo, saranno presenti oltre 1.800 espositori provenienti da 50 Paesi, tra cui i principali attori dei rispettivi comparti. Inoltre, l'evento offrirà un ricco programma che includerà centinaia di attività, workshop, masterclass, premi e seminari. Tra i momenti di spicco, ci saranno le premiazioni di Smart Label - Host Innovation Award, un riconoscimento promosso da HostMilano e Fiera Milano in collaborazione con Poli.design e patrocinato da Adi - Associazione per il Disegno Industriale.

Smart Label: il punto di riferimento globale per l'innovazione che fa la differenza

In sole sei edizioni Smart Label è diventato il riferimento globale per le innovazioni che marcano un reale cambiamento. Lo testimoniano anche gli importanti numeri della partecipazione: nelle cinque edizioni precedenti, sono state oltre 790 le candidature presentate e 256 i prodotti premiati. Solo in questa edizione ben 157 le candidature pervenute dall’Italia e dall’estero: un’ulteriore conferma di quanto Smart Label sia sempre più visto come un riconoscimento che attesta la capacità di innovare di un’azienda. La tecnologia è l’aspetto più innovativo nel 40% delle candidature, mentre per oltre il 23% è la sostenibilità. L’11% si caratterizza soprattutto per un’interfaccia utente innovativa e il 9% per soluzioni efficienti di risparmio energetico.

L’innovazione nell’ospitalità è al centro a Host 2023

Ben rappresentati anche i materiali innovativi. E se protagonisti restano i prodotti (quasi il 90% del totale), sempre più si affacciano all’Host Innovation Award anche concept, design, app e software. Tre le categorie previste. Smart Label premierà i prodotti con un contenuto innovativo caratterizzante. Innovation Smart Label è il riconoscimento per l’innovazione che supera trend consolidati. Green Smart Label verrà assegnato ai prodotti che si distinguono per la sostenibilità. Durante la manifestazione, non soltanto verranno premiati i vincitori in un cerimonia ufficiale, ma le proposte saranno anche esposte nell’area dedicata Smart Products, un vero e proprio palcoscenico per l’innovazione di punta, e inserite in una pubblicazione ad hoc, l’Index di Smart Label.

HostMilano 2023: il cuore pulsante della ristorazione professionale

Tra i punti di forza della manifestazione si conferma il concetto espositivo che coniuga una panoramica completa sull’innovazione in tutta l’ospitalità professionale con gli approfondimenti verticali nei singoli settori, grazie a un layout in tre macroaree che valorizzano le affinità di filiera tra comparti specializzati: Ristorazione Professionale-Bakery, Pizza e Pasta; Caffè-Tea, Bar-Macchine per Caffè-Vending; Gelato-Pastry; Arredo-Tecnologia e Tavola. La macroarea Ristorazione Professionale-Bakery, Pizza e Pasta si conferma cuore pulsante di HostMilano, cui si riferiscono oltre la metà delle iscrizioni a oggi. Dalle soluzioni innovative dedicate alla ristorazione collettiva, al banqueting, ai ristoranti, alle grandi catene di ristorazione e alla vendita al dettaglio, fino a alle macchine e le materie prime per la pasticceria, le pizzerie e il mondo pasta: questa macroarea facilita la creatività di chef e maestri con l’innovazione negli stand, ma anche negli eventi.

A HostMilano 2023 saranno presenti oltre 1.800 espositori provenienti da 50 Paesi

Accanto agli show-cooking a cura di APPaFre - Associazione Produttori Pasta Fresca della Piccola e Media Impresa per la pasta, nel bakery spiccano i grandi campionati quali il Campionato Europeo della Pizza, organizzato dalla rivista Pizza e Pasta Italiana, e il Campionato Mondiale del Panettone a Squadre promosso dall’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Nella ristorazione in primo piano l’aggiornamento professionale. Dal percorso tra ingredienti, persone e sostenibilità delineato da Apci - Associazione Professionale Cuochi Italiani con gli eventi Smart Food - Smart Chefs - Smart Future, fino alle grandi sfide della ristorazione - quali transizione digitale, sostenibilità, competenze - discusse dai suoi incontri da Fipe - Federazione Italiana Pubblici Esercizi. E ancora, l’Academy 2023 a cura di Fic - Federazione Italiana Cuochi, i seminari organizzati da Fcsi - Foodservice Consultants Society International e una vera e propria Food-Technology Lounge a cura di Anima ed Efcem Italia.

Tecnologie, tendenze e sfide: Host 2023 celebra il mondo fuoricasa

I comparti afferenti al mondo bar e caffè-tè costituiscono insieme il Sic, lo storico Salone Internazionale del Caffè da sempre punto di riferimento internazionale del settore, dove sono presenti al completo tutti i protagonisti italiani ed esteri della filiera di trasformazione. Insieme con il Gelato-Pastry, questi comparti rappresentano un autentico paradigma del fuoricasa che, a Host 2023, sarà valorizzato dalle tecnologie che migliorano prodotto e servizio. Ma anche da materie prime di qualità e da nuove tendenze, strumenti e formule dedicati all’universo fuoricasa. Il dibattito ai più alti livelli sulle tendenze e le nuove tecniche per il comparto pastry sarà a Pasticceria di lusso nel mondo by Iginio Massari: “il maestro dei maestri” ritorna dopo il grande riscontro dell’edizione 2021 con il suo hub dedicato alla pasticceria più creativa e innovativa, che ospiterà le dimostrazioni, le degustazioni e i talk di oltre venti tra i più importanti pastry chef della scena internazionale.

Host 2023 celebra il mondo dell'innovazione nel fuoricasa

Le appassionanti sfide tra grandi maestri animeranno anche questa macroarea. Nel gelato-pastry, Fipgc - Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria? riporta a Host 2023 i suoi appassionanti campionati: The World Trophy of Pastry Gelato and Chocolate, Cake Designers World Championship e The World Trophy of Professional Tiramisù. Nel mondo caffetteria, tornano gli eventi a cura di cura di Aicaf - Accademia Italiana Maestri del caffè e Altoga - Associazione Nazionale Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari. Spiccano il format itinerante tra gli stand di Coffee Addition e le challenge tra baristas, con in primo piano il Gran Premio della Caffetteria Italiana e la Moka Challenge, mentre per la Lags Battle Italy - World Lags Battle Altoga collabora con Latte Art Grading System.

La tecnologia incontra il design e la “sociologia” del consumatore

Sempre più negli ultimi anni i concetti per l’hotellerie, il retail e il mondo fuori casa coniugano la tecnologia con il design e con format che nascono dallo studio delle abitudini di consumo. Un connubio che a Host 2023 si riflette nella macroarea Arredo-Tecnologia e Tavola: qui, accanto alle app e soluzioni che segnano il passo della transizione digitale, si potrà toccare con mano come tecnologia, interiors, ergonomia e design degli accessori si fondano in proposte contract, anche “chiavi in mano”.

Le tendenze per l’hotellerie e il mondo fuori casa coniugano sempre più la tecnologia con il design

Alle anteprime sul progetto di domani offerte dal percorso espositivo si affiancheranno gli appuntamenti del palinsesto di eventi. Accanto a Smart Label, award trasversale ma di particolare rilevanza per quest’area, sempre in collaborazione con Poli.design Host 2023 proporrà i Design Talks, seminari di aggiornamento dedicati ad architetti ed esperti delcomparto ospitalità che spazieranno da temi quali l’esperienza utente, il design sensoriale e il wellness fino alle sfide della sostenibilità.