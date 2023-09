I vini italiani illuminano la 5ª edizione della Monza Wine Experience

Dall'11 al 17 settembre, a Monza si terrà la quinta edizione della Monza Wine Experience, un evento dedicato agli appassionati, ai collezionisti e agli operatori del settore vinicolo, che metterà in mostra i migliori vini italiani. Quest'anno, l'evento presenta una novità eccezionale chiamata "Eccellenze in Villa", una degustazione aperta al pubblico che offre l'opportunità di assaporare i vini italiani più rari e pregiati. Inoltre, l'evento conferma le sue attrazioni più amate, tra cui la Cena d'Autore, i Banchi d'Assaggio e le esclusive Masterclass, con oltre 100 etichette disponibili per la degustazione.

Tutto pronto per la quinta edizione della Monza Wine Experience

Monza Wine Experience: tutti gli eventi più importanti in programma

La Monza Wine Experience inizierà l'11 settembre con "Menu ad hoc", durante il quale i migliori osti, enotecari e chef dei ristoranti di Monza offriranno speciali menu dedicati al vino per pranzo e cena per tutta la settimana. Il 14 settembre si terrà "Champagne in Piazza Duomo", un evento culinario all'aperto dove lo Champagne sarà il protagonista assoluto della cena, non solo in abbinamento ai piatti, ma come ingrediente principale.

Torna anche l'evento Champagne in Piazza Duomo

Il 15 settembre inizieranno le Masterclass presso l'Hotel de La Ville, situato di fronte alla Villa Reale. La prima Masterclass, intitolata "Le grandi riserve dell'Amarone", sarà focalizzata sul famoso vino della Valpolicella. Seguiranno altre Masterclass dedicata al Vermentino e al Barolo, offrendo una panoramica delle diverse sfumature di questi vini italiani di alta qualità. La quarta Masterclass si concentrerà sulla Franciacorta, esplorando le diverse tipologie di queste prestigiose bollicine italiane.

Il 16 settembre, presso la Villa Reale, si svolgerà la novità dell'anno, "Eccellenze in Villa", una degustazione unica che presenterà oltre 50 dei più rari e pregiati vini italiani provenienti da diverse regioni del paese. Nelle serate del 15 e 16 settembre, Via Bergamo ospiterà "Calici sotto le Stelle", un'occasione per degustare una selezione dei vini presenti alla Monza Wine Experience in un'atmosfera da passeggio a cielo aperto. La serata del 17 settembre sarà riservata alla "Cena d'Autore", un esclusivo evento culinario nelle sale di rappresentanza della Villa Reale, con la partecipazione di rinomati chef internazionali e un buffet di dessert preparato dall'associazione Apei.