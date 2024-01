Un viaggio stellato con gli chef Gianni Tarabini e Deni Srdoc al Nebo di Fiume

In una fusione tra i migliori piatti tradizionali locali e un approccio cosmopolita, il 3 febbraio ci si delizierà al Nebo Restaurant & Lounge, epicentro delle sensazioni culinarie di lusso presso Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, sotto l'occhio vigile del maestro culinario di comprovata eccellenza, Deni Srdoc. L'affermato giovanissimo chef croato, con due stelle Michelin, ospiterà uno dei migliori - lo chef Gianni Tarabini, che porterà nell'anima del Quarnero un'energia italiana e l'impegno per gli ingredienti locali di prima qualità, con particolare enfasi all'approccio sostenibile alla cucina.

Il Nebo Restaurant & Lounge

Al Nebo di Fiume nuovo capitolo della sensazione culinaria

Dopo l'esclusiva serata Sapori Italiani nel Doubletree by Hilton Oxbo bar e ristorante di Zagabria, dove Enrico Derflinger ha preparato una serie di piatti eccezionali in sinergia con lo chef locale Marinko Topalovic e il suo team - dell'evento si è parlato e scritto per settimane, sottolineando che quella sera, la scena culinaria di Zagabria abbia davvero respirato aria cosmopolita - ILV Factory di Irena Vergani apre un nuovo capitolo nel suo percorso di promozione dell'eccellenza Infatti, la fabbrica dei sogni di Irena è in contatto con le più importanti associazioni culinarie italiane, tra cui Euro-Toques International, l'unica associazione europea di esperti gastronomici riconosciuta dall'Unione europea. Euro-Toques International conta attualmente più di 2500 membri, e circa un centinaio di loro ha il massimo riconoscimento culinario - tre stelle Michelin.

Deni Srdoc e Gianni Tarabini: la combinazione vincente

Proprio per questo, e anche considerando che lo chef Gianni Tarabini ha recentemente ricevuto sia la stella rossa che quella verde Michelin per il suo impeccabile lavoro al ristorante La Preséf, nel paesino di Mantello, ai piedi delle Alpi nel nord Italia, dimostrando progressività nell'approccio sostenibile alla cucina, la combinazione dell'esperienza e passione per la cucina di Tarabini con l'inventiva di Deni Srdoc porterà ad un risultato fenomenale.

Lo chef Gianni Tarabini

Per creare una straordinaria combinazione di eccellenza culinaria italiana e croata, questi due grandi chef uniranno le forze dando vita ad un menu originale che offrirà una fusione delle tradizioni culinarie dei due paesi - quattro portate e un dessert in totale. Sarà la più bella unione di tradizioni locali e ingredienti di alta qualità, oltre che una magia di sapori di cui si parlerà sicuramente a lungo dopo l'evento di febbraio.

Il sapere generazionale Deni Srdoc e Gianni Tarabini

Srdoc, proprio come Tarabini, deve la sua passione per la cucina a sua nonna, che è stata la sua ispirazione nella scelta della carriera e nella decisione di frequentare l'Istituto culinario privato Oliva Allegra a Spalato. Dopo la formazione, si è rapidamente ritrovato nel ruolo di sous chef grazie al suo talento culinario e all'esperienza acquisita in diversi ristoranti rinomati. Il suo stile culinario è una combinazione di elementi moderne e tradizionali, sostenuti dall'influenza italo-francese, con una fonte primaria di ispirazione ancorata nel patrimonio mediterraneo.

Lo chef croato Deni Srdoc

Allo stesso modo Tarabini, proprietario della stella verde Michelin, crea piatti eccezionali nel cuore dell'Agroturismo La Fiorida in Italia, dove la cultura culinaria è stata trasmessa di generazione in generazione e rappresenta oggi sostenibilità sia nella forma che nel contenuto. Tutti gli ingredienti si possono trovare non lontano dalla cucina, garantendo la loro eccellenza, che viene a suo modo trasformata dal maestro Tarabini nei sapori più prelibati a La Preséf.

Nebo Restaurant & Lounge

Opatijska ul. 9 - 51000 Fiume (Croazia)

Tel +385 51 600 119