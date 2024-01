Notte magica a Roma con il Supermagic e i più famosi illusionisti del mondo

Roma è da sempre - e da tutti - considerata una città magica, ma quando si tratta di magia vera ecco che si presenta l’occasione giusta per vivere al meglio la Città Eterna. Arriva, infatti, in esclusiva, all’Auditorium della Conciliazione, il più grande spettacolo di magia di tutta Europa Supermagic XX, al quale partecipano i migliori illusionisti del mondo, in programma dal 25 gennaio al 4 febbraio e con rappresentazioni tutti i giorni alle ore 21, sabato alle ore 16 e 21 e domenica alle ore 15 e 18.30.

Esibizione di magia al Supermagic XX

Come sarà la ventesima edizione di Supermagic

Supermagic XX è un evento in grado di incantare tutti - sia grandi che piccini - e questa è la sua ventesima edizione, un anniversario importante e per questo imperdibile. Sono pronti a sfilare i più grandi campioni internazionali tra illusionisti, trasformisti, prestigiatori e manipolatori tra i più celebri al mondo. Il cast comprende oltre 20 artisti, non solo italiani, ma anche dall’America, Francia, Spagna, Ucraina, Corea, Germania, Danimarca, Finlandia, Olanda, Russia, Ungheria, Brasile, per un viaggio intorno al mondo indimenticabile. Tra questi, Léa Kyle Campionessa di trasformismo, Florian Sainvet Campione Mondiale di manipolazione, Darcy Oake Illusionista più innovativo.

Si sogna a occhi aperti per oltre due ore di grande magia dal vivo in quello che è stato riconosciuto come il migliore spettacolo di magia dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques: non è un caso, infatti, che vanti ben 115 artisti di fama mondiale applauditi da oltre 240mils spettatori nel corso delle 19 precedenti edizioni.

I più grani illusionisti e maghi al Supermagic XX

Si può optare di vivere l’esperienza vip del Supermagic, la quale permette di immergersi nei segreti della manifestazione e scoprire tante curiosità. Gli artisti sul palco, capaci di creare infinite illusioni che colpiscono lo spettatore, hanno pensato a esibizioni dal grande impatto scenico, con scenografie e effetti speciali che catturano l’attenzione del pubblico, ponendosi come obiettivo quello di emozionare e sorprendere il pubblico.

Il Grand Hotel Palatino location perfetta per un soggiorno magico

Sicuramente Supermagic è un appuntamento da segnare in agenda se si è in visita nella Città Eterna insieme ad altre attrazioni imperdibili; se a tutto questo si aggiunge un soggiorno in una location perfetta come il Grand Hotel Palatino, il quadro è davvero completo. Sito nel quartiere Monti, il Grand Hotel Palatino si trova a cinque minuti a piedi dal Colosseo - quindi a tutta l’area limitrofa che comprende i Fori Imperiali, il Palatino, il Circo Massimo, il Celio e le Terme di Caracalla -, inoltre la sua posizione strategica a 100 metri dalla metropolitana Cavour permette alle zone più belle della città di essere svelate piano piano dagli occhi dei visitatori. L’albergo è pet friendly ed è comodamente raggiungibile in auto, con diversi garage convenzionati a pagamento nelle vicinanze.

Camera superior del Grand Hotel Palatino 1/5 Camera classi del Grand Hotel Palatino 2/5 Bagno della camera classic del Grand Hotel Palatino 3/5 La vista sul Quirinale dal Grand Hotel Palatino 4/5 Aperitivo in camera al Grand Hotel Palatino 5/5 Previous Next

L’hotel dispone di diverse tipologie di camere che includono camere con vista sul Quirinale o sul Vittoriano, junior suite con terrazza privata nel Top Floor da dovere godere di una splendida vista della città. È presente inoltre, all’interno della struttura, un Centro Congressi, il Globo, con 5 sale di cui una plenaria di 295 mq, ideale per esposizioni, showroom e meeting.

Non solo, l’hotel offre una palestra con attrezzi Technogym e personal trainer, un bar e tre ampie e luminose sale ristorante: Le Erbe, Il Giardino e Le Spighe, dove al mattino viene servita la colazione internazionale a buffet sia dolce che salata, alimenti biologici ed una selezione di prodotti per coloro che seguono diete specifiche legate a intolleranze alimentari e per chi ama mangiare sano.

Il Ristorante Le Spighe è aperto sia a pranzo che a cena anche ai visitatori esterni e serve una cucina di mare e di terra, per riscoprire i migliori piatti della tradizione nazionale e soprattutto romana. Tutte le proposte sono preparate dallo chef Giuseppe Murlagia e presentate nel menù à la carte e nei menù degustazione.

Grand Hotel Palatino

via Cavour 213/M - 00184, Roma, Italia

Tel 064814927