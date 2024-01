Single in cerca d’amore... e di una vacanza? Partecipa al Lock Date Party

San Valentino si avvicina, ma sei single… Che fare? Che ne dici, quest’anno, di provare a trovare l’anima gemella? Come? Gli esperti nell'organizzazione di eventi e vacanze per single di Speed Date e Speed Vacanze pensano ai single italiani e lanciano, infatti, il Lock Date Party. Un'occasione irripetibile per coloro che cercano l'amore, l'amicizia o semplicemente nuove connessioni durante la festa di San Valentino.

Cerca l'amore con il Lock Date Party

Che cosa è Lock Date Party

«Il Lock Date Party è un'esperienza straordinaria che unisce persone provenienti da ogni angolo del paese – spiega Giuseppe Gambardella, portavoce di entrambe le organizzazioni - È un'opportunità unica per scoprire affinità, condividere momenti e, perché no, trovare l'amore. Il Lock Date Party è come una caccia al tesoro dell'amore! Una combinazione qui, un lucchetto là, e il colpo di fulmine è servito!».

Dopo l'interruzione forzata a causa della pandemia, le persone bramano socializzare, fare conoscenze e scoprire luoghi inediti. Il 14 febbraio, dunque, è il momento per i single di celebrare il proprio status, divertendosi e incontrando persone affini.

Come funziona il Lock Date Party

Ma come funziona esattamente il Lock Date? Ogni ragazza riceve un lucchetto a combinazione, mentre ai ragazzi viene consegnata una combinazione numerica. L'obiettivo? Che i ragazzi si mettano alla ricerca del lucchetto corrispondente alla loro combinazione. E non appena il lucchetto si apre... boom! Si apre la possibilità di vincere fantastici premi vacanza grazie a un'estrazione finale! Basta presentarsi allo staff con il lucchetto aperto per ricevere un biglietto e partecipare all'estrazione.

«Il Lock Date Party è come un puzzle emozionante. Combina le combinazioni e potresti sbloccare un mondo di sorprese e premi!» continua Gambardella. Le testimonianze degli anni passati dipingono un quadro di emozioni e divertimento. «Ho trovato il lucchetto giusto dopo una serie di “date” lampo. Quando si è aperto, è stato come un jackpot di emozioni!» ride Elena, partecipante affezionata. Davide, un altro partecipante entusiasta, condivide la sua esperienza: «È stato davvero avvincente! Ho decifrato la combinazione e ho aperto il lucchetto giusto al momento giusto. E sai che c'è? Ho vinto un premio fantastico!».

Il Lock Date Party a Roma e Milano

La corsa al Lock Date Party quest'anno è esplosiva, soprattutto nelle vivaci città come Roma e Milano. Le iscrizioni stanno aumentando a vista d'occhio, confermando l'interesse per un'esperienza che promette connessioni immediate e la possibilità di portarsi a casa premi incredibili. Roma, la città dell'amore eterno, e Milano, il cuore pulsante dell'innovazione, si stanno preparando per ospitare una serata di mistero e divertimento, dove le combinazioni possono portare a sorprese indimenticabili.

Tanti eventi “anti San Valentino” in Italia Ma non è solo il Lock Date Party a far parlare di sé: in altre città italiane come Genova, Bologna, Torino, Como, Firenze e Bergamo si stanno organizzando eventi "Anti San Valentino", con serate che includono cene e il gioco dello Speed Date.