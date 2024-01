Hotel, Airbnb e istituzioni insieme alla 20ª edizione dell'Albergatore Day

Il mondo del turismo, ancora una volta, fa sistema: mercoledì 24 gennaio al Parco dei Principi Grand Hotel & Spa torna, infatti, la 20ª edizione dell'Albergatore Day di Federalberghi Roma, il più grande evento della Capitale dedicato al turismo. Presente il mondo della ricezione alberghiera a tutto tondo: dai fornitori ai proprietari, passando per realtà ricettive come Airbnb. Tema caldo, naturalmente, quello degli affitti brevi.

A Roma torna l'Albergatore Day

Il programma dell'Albergatore Day

La manifestazione sarà aperta dal saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, cui seguirà la tavola rotonda “Il vento sta cambiando. Sta arrivando finalmente la parola ‘fine' per il Far West degli affitti brevi? Le decisioni delle autorità competenti confermano la grande truffa della shadow economy. La realtà smentisce la politica ed almeno un decennio di scelte assenti o timide”. Oltre al presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli, saranno presenti il consigliere del ministro del Turismo, Gianluca Caramanna, e l'assessore a Turismo, grandi eventi, sport e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il direttore della direzione del turismo, cinema, audiovisivo e sport regione Lazio Paolo Giuntarelli e la responsabile Politiche Pubbliche e Relazioni Istituzionali Airbnb Valentina Reino. L'incontro sarà preceduto dai saluti del presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno con l'incontro/dibattito “Uno sguardo al passato per programmare il futuro del sistema turistico-alberghiero. Cosa è cambiato in 20 anni e cosa cambierà ancora?”. La prima parte del panel, dal titolo Le prospettive per la filiera turistica italiana: gli strumenti finanziari a supporto, vedrà protagonista il direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo Roberto Gabrielli; nella seconda, intitolata Innovazioni e tendenze in atto nel settore dell'hôtellerie, si confronteranno il managing director development Southern Europe Hilton Alan Mantin, il vice president development Southern Europe Marriott International Gianleo Bosticco, l'architetto e fondatore Michele Arcarese&Partners Michele Arcarese, la sales & marketing area director Omnia Hotels Daniela Badelli, la director of sales & marketing Six Senses Hotels Resorts Spas Francesca Gori. A chiusura dei lavori, l'attore e regista teatrale Roberto Ciufoli introdurrà il party di celebrazione dei primi 20 anni dell'Albergatore Day.

Opportunità di business all'Albergatore Day

La 20ª edizione della manifestazione vedrà poi la presenza di oltre 40 aziende sponsor del settore dell'ospitalità e grazie all'organizzazione di speciali speed date tra aziende fornitrici e albergatori avrà anche carattere B2B.