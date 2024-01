La Prima dell'Alta Langa 2024 al Teatro Regio di Torino

La Prima dell'Alta Langa 2024 si terrà lunedì 18 marzo, dalle 10 alle 17:30, al Teatro Regio di Torino, teatro tra i più grandi d'Europa e una delle più celebri istituzioni lirico-sinfoniche del panorama nazionale, con cui il Consorzio Alta Langa ha stretto una partnership dalla scorsa estate. La grande degustazione dei vini Alta Langa attualmente presenti sul mercato è riservata a un pubblico di operatori professionali: buyer, enotecari, ristoratori, sommelier professionisti, distributori, barman, giornalisti. Per accedere all'evento è necessario registrarsi nell'area dedicata del sito del Consorzio.

La prima dell'Alta Langa 2024 si terrà al Teatro Regio di Torino

Si tratta della sesta edizione della manifestazione che negli anni si è spostata in luoghi diversi accomunati dalla bellezza: le prime due edizioni si sono svolte al Castello di Grinzane Cavour, un'edizione a Milano, a Palazzo Serbelloni, e una torinese, all'interno del Museo di Italdesign dove è stato presentato l'iconico calice “Terra”. L'edizione più recente, nel maggio 2023, si è svolta invece all'interno della suggestiva Reggia di Venaria.

Più di 150 vini in assaggio alla Prima dell'Alta Langa 2024

Più di sessanta produttori di Alta Langa saranno presenti alla grande degustazione a Teatro Regio, con oltre 150 etichette in assaggio. Ogni banco sarà assistito da un sommelier dedicato; due masterclass (a numero chiuso, su prenotazione) accompagneranno il pubblico all'approfondimento del potenziale di invecchiamento delle Alte Bollicine Piemontesi. Sarà inoltre possibile visitare i dietro le quinte del Teatro accompagnati da una guida.

«Anno dopo anno, edizione dopo edizione - commenta Mariacristina Castelletta, presidente del Consorzio Alta Langa - l'evento del Consorzio Alta Langa cresce e si consolida, così come la nostra compagine: se nella prima edizione del 2018 i produttori presenti alla manifestazione erano 18, con circa 40 etichette in degustazione, l'anno scorso a Venaria eravamo in 60 aziende con 150 diversi vini. La Prima dell'Alta Langa si conferma l'occasione per poter assaggiare un'ampissima selezione di Alte Bollicine Piemontesi, incontrare i produttori ed entrare pienamente a contatto con lo spirito di una denominazione in netto sviluppo, in Italia e non solo».