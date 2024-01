Sigep, tutto quello che c'è da sapere sull'evento dedicato al foodservice dolce

L'edizione 2024 del Sigep, il Salone internazionale di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè di Italian Exhibition Group, che dal 20 al 24 gennaio animerà il quartiere fieristico di Rimini, torna come numero di espositori dall'estero ai livelli pre-pandemia. Tra gli oltre 1.200 brand che saranno presenti, la quota estera sfiora il 18% complessivo con ben 35 paesi rappresentati, in particolare da Germania, Spagna, Francia, Turchia, Cina, Belgio, Polonia, Paesi Bassi. Attese inoltre numerosissime delegazioni estere da tutto il mondo a testimoniare la completezza di offerta di Sigep in termini di novità di prodotto, tecnologie, materie prime, arredi e servizi.

Sigep 2024: attesi oltre 500 top buyer da 84 paesi

A pochi giorni dall'evento che inizierà sabato 20, a Rimini sono attesi oltre 500 top buyer da 84 paesi, provenienti dal continente asiatico, in particolare dal Medio Oriente (Turchia, Emirati Arabi, Iraq), Asia Centrale (tra i paesi più rappresentati India, Uzbekistan, Georgia), Sud Est Asiatico (in particolare da Filippine, Tailandia, Indonesia), e Cina. Dall'Europa (in prevalenza da Spagna, Romania, Portogallo), dalle Americhe (Stati Uniti e Canada), Centro e Sud America (con Perù, Brasile, Messico tra i paesi più rappresentati), dall'Africa (in prevalenza da Egitto, Algeria, Tunisia), dall'Oceania. Poi, sono oltre 5mila gli appuntamenti già fissati tra buyer ed espositori: grazie infatti alla piattaforma digitale MyAgenda gli espositori potranno visionare i profili dei buyer in arrivo e pianificare prima dell'apertura della fiera incontri d'affari direttamente sul loro stand. Mentre il Premium Programme, riservato agli operatori europei, ha registrato oltre 1.600 adesioni, in particolare da Spagna, Germania, Romania, Croazia, Francia.

A Sigep 2024 saranno presenti numerosissime delegazioni estere da tutto il mondo. Si parte dagli Stati Uniti con le principali catene di ristorazione: Van Leeuwen Ice Cream e il produttore Brothers Desserts per il settore del gelato, Papa Murphy, Blaze Pizza o Toppers legate al mondo della pizza, fino alla caffetteria con marchi come Spot Coffee. E ancora per l'America, Rush Bowls Franchising Llc e Maxwell-McKenney.

La fiera Sigep torna dal 20 al 24 gennaio 2024

Passando a Singapore ecco i rappresentanti della Restaurant Association e di Singapore Tourism Board, oltre alla Macao Associacao de Chocolate e la Taiwan Chefs Association da Chinese Taipei, insieme ai rappresentanti del Richemont Club China. Senza dimenticare Unido con operatori del Kurdistan e Iran. Per l'America Latina, l'associazione gelatieri del Brasile Abrasorvetes; Iila-Istituto italo latino americano con rappresentanti di paesi produttori di caffè e cacao; l'associazione gelatieri Afadhya per l'Argentina, l'associazione dei panificatori Indupan dal Cile e la Nova Escuela, ovvero l'istituto di formazione per i panificatori del Perù. Tornando in Europa infine, dalla Francia delegazioni della Confederation glaciers, patissiers, chocolatiers de France e Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat des Pays de la Loire; dalla Serbia una delegazione di panificatori e pasticcieri coordinati dallaChamber of Commerce and Industry serba; dalla Croazia, la rappresentanza di pasticceria e panificazione Pekarski Glasnik, dalla Svizzera la scuola Richemont Fachschule Switzerland, per concludere con Ceoppan, la Confederazione spagnola dei panifici, pasticceria e prodotti affini. Per la prima volta sarà presente anche una delegazione della World Association of Chefs Societies, network mondiale delle associazioni di chef.

Sigep 2024, sei aree di competizione: da pasticceria a gelateria e da panificazione a bar e caffè

Confermate poi le sei “Arene” dedicate a workshop, demo e ai più importanti concorsi internazionali del settore. Alla Pastry Arena spazio al Campionato Mondiale di Pasticceria Juniores, riservato ai migliori talenti under 23, mentre i Campionati Italiani di Pasticceria Seniores e Juniores si disputeranno rispettivamente sui temi “In viaggio verso l'Oriente” e “Un futuro sostenibile”. La Bakery Arena ospiterà il concorso “Young Ideas”, rivolto ai talenti dell'arte bianca delle scuole alberghiere e degli enti di formazione professionale italiani.

A Sigep confermate le arene dedicate a workshop, demo e concorsi internazionali

Alla Gelato Arena tornerà la Gelato World Cup, la competizione più importante al mondo che annovera prove di gelateria, pasticceria, cioccolateria, ristorazione e scultura di ghiaccio. Giunta alla decima edizione la gara promette alcune novità, e sarà coinvolgente e scenografica, un vero e proprio show in cui i partecipanti in gara dovranno affrontare ben 7 prove di produzione gelato, 3 prove artistiche e la realizzazione di un buffet finale in cui ogni squadra esporrà tutte le prove sostenute. Inoltre, con Sigep Gelato d'Oro verranno premiati i migliori professionisti italiani del gelato e della pasticceria che competeranno poi nella seconda edizione di Gelato Europe Cup, in programma nell'edizione 2025 di Sigep.

Molto attesi anche gli appuntamenti nella Coffee Arena per la sfida nelle finali dei Campionati Italiani Baristi e Caffè: saranno 6 le competizioni che permetteranno ai finalisti di accedere al circuito internazionale dei World Coffee Events e rappresentare l'Italia nel mondo.

Sigep 2024: le aziende che verranno raccontate da Italia a Tavola

Inoltre, come ogni anno, la redazione di Italia a Tavola si prepara a partecipare al Sigep, pronta a condividere con i suoi lettori tutte le novità del mondo della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e del caffè. Sarà un'occasione per scoprire, attraverso interviste esclusive e approfondimenti dettagliati, le tendenze più recenti e apprezzare le creazioni innovative delle aziende del comparto.

Di seguito, l'elenco delle aziende, suddivise per categorie, che Italia a Tavola racconterà dalla fiera di Rimini: