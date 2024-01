Hospitality 2024: innovazione, tendenze e formazione per l'accoglienza

Questa mattina, martedì 23 gennaio, è stata presentata a Trento la 48ª edizione di Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, la più completa fiera internazionale in Italia del comparto Horeca, in programma dal 5 all'8 febbraio al quartiere fieristico di Riva del Garda. Quest'anno la manifestazione vedrà la partecipazione di oltre 750 espositori, in crescita di circa il 20% rispetto al 2023. Molte le riconferme e un significativo 40% di nuove aziende che hanno scelto Riva del Garda per aprirsi al mercato globale e allargare i propri orizzonti. Al percorso espositivo si intrecciano oltre 140 eventi con 170 speaker tra iniziative formative ed esperienziali pensati per l'Horeca.

Dal 05 all'08 febbraio 2024 torna Hospitality

Nel suo intervento, Roberto Pellegrini, presidente di Riva del Garda Fierecongressi, ha ricordato come la più completa fiera B2B in Italia dedicata all'Horeca si tenga in uno dei principali distretti turistici italiani, quello del Trentino e del Lago di Garda, ed ha sottolineato come la 48esima edizione si preannuncia positiva sia per il numero e la qualità degli espositori che per l'importante presenza di buyer dall'estero. «Hospitality è un evento sempre più internazionale e la sua dimensione globale è confermata non solo dalla certificazione ottenuta per il secondo anno consecutivo ma anche dalla partecipazione di delegazioni da selezionati Paesi. Grazie alla nostra intensa attività di scouting e la collaborazione con Agenzia Ice (ITA - Italian Trade Agency), ci aspettiamo oltre 50 operatori da selezionati mercati per offrire agli espositori ulteriori occasioni per allargare gli orizzonti di business».

Hospitality 2024: focus su sostenibilità, turismo en plein air e inclusione

Molte le innovazioni del settore che animeranno il quartiere fieristico di Riva del Garda: grande attenzione sarà dedicata alla sostenibilità, al turismo en-plein air, all'inclusione e all'accessibilità che si arricchisce di un nuovo spazio esperienziale realizzato in collaborazione con Village for All - V4A, il primo network italiano di ospitalità accessibile, e con Lombardini22, gruppo leader nello scenario italiano dell'architettura e dell'ingegneria.

Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, si è focalizzata sul titolo dell'edizione The People Industry, fil-rouge di questa edizione della manifestazione. «L'ospitalità è in realtà un'industria fatta di persone che con le loro qualità professionali ed umane rendono indimenticabili ed autentiche le esperienze di viaggio. Alloggiare in un hotel, cenare in un ristorante o fare colazione in un bar sono azioni rese uniche dalle persone che ti accolgono, con un sorriso o una attenzione. Dentro Hospitality questo concetto è sempre stato trasmesso nel programmare centinaia di appuntamenti dedicati agli operatori del comparto, oggi abbiamo deciso di metterlo al centro della comunicazione e delle azioni della fiera e di farne il nostro mantra per i prossimi anni».

A Hospitality 2024 focus su sostenibilità, turismo en plein air e inclusione

L'importanza di “The People Industry” trova conferma nei dati economici del nostro Paese, in cui l'impatto diretto e indiretto prodotto dall'industria dell'ospitalità - dal food al beverage, dal wellness all'outdoor - ha raggiunto il 6,9% del Pil (dato Indice Tourism Satellite Account 2023), generando 4,5 milioni di posti di lavoro, di cui 3,4 milioni a tempo indeterminato. «Si tratta di professionalità in costante evoluzione, sia per il cambiamento nelle esigenze e nelle priorità degli ospiti che per il sempre maggiore peso, come ormai in tutti i settori, dell'information technology. L'uso dell'AI comporta una trasformazione delle figure professionali necessarie per il settore ed è nostro compito portare all'interno dei seminari anche quell'attività di formazione utile al reskilling e upskilling degli operatori» ha aggiunto Albarelli

Hospitality 2024, tanti appuntamenti per i professionisti

Le arene dei diversi padiglioni ospiteranno numerosi eventi, workshop, show-cooking, degustazioni, occasioni di formazione e aggiornamento professionale con esperti, opinion leader, associazioni di categoria. Attraverso il palinsesto di Hospitality Academy si potranno inoltre ascoltare gli interventi di consulenti e formatori legati alle tematiche più attuali del settore.

Torna l'appuntamento con Nic in School

Grazie alla rinnovata collaborazione con Fic - Federazione Italiana Cuochi che dal 2024 vede anche la partecipazione di Unione Cuochi Trentino-Alto Adige, si sta delineando il programma degli appuntamenti che caratterizzerà le quattro giornate di fiera. Torna Nic in School per i momenti formativi riservati agli studenti degli Istituti Alberghieri. Hospitality sarà anche il palcoscenico dei due Concorsi di “Miglior Allievo 2024” e “Lady Chef”. La giornata di giovedì 8 febbraio sarà dedicata all'Inclusione, grazie alla partecipazione speciale dei Ragazzi Sensibili della “Trattoria Dal Barba” di Villa Lagarina (Trento).

Online sul sito ufficiale le informazioni per esporre e visitare la fiera.

Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza

Via Baltera 20 - 38066 Riva del Garda (Tn)

Tel 0464 570133