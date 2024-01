Torna la Spring Race Party Ortisei: preparate il costume più bizzarro

Quando si dice “arrivederci” alla stagione dello sci si è sempre un po’ tristi, per questo in Val Gardena, in Alto Adige, organizza divertenti eventi aperti a tutti. Quello sicuramente più bizzarro è Spring Race Party Ortisei, una giornata di grande divertimento, sciando lungo le piste in una coloratissima e divertente gara a ostacoli.

Spring Race Party Ortisei, tra sci e divertimento

Come funziona la Spring Race Party Ortisei

La partenza della gara sarà sul monte Seceda, lunedì 1° aprile (no, non è un pesce d’aprile) e vi potranno partecipare 50 gruppi assieme a un gruppo “Charity”, che verserà una quota fissa di 700 euro, che verrà devoluta interamente in beneficenza alla “Società di San Vincenzo” di Ortisei.

I gruppi saranno formati da 6 partecipanti, accompagnati da un maestro di sci. Percorrendo La Longia, la pista più lunga delle Dolomiti, si raggiungerà Ortisei, vestiti con look unici, in modo divertente e bizzarro. Non si tratta solo di arrivare per primi da cima a valle, ma la gara include numerose soste in diverse baite per affrontare minigiochi e piccole sfide, cercando di ottenere il miglior punteggio.

Spring Race Party Ortisei, attenzione al costume

Il gruppo con il costume più “stravagante” verrà scelto e votato dal pubblico e avrà il posto assicurato alla Spring Race Party 2025, mentre, il gruppo che vincerà la gara – la classifica finale sarà una combinazione di tempo e punteggio - riceverà un premio del valore di mille euro. A fine evento, una grande festa con Dj set creerà l’atmosfera ideale, accompagnato anche da delizie culinarie e degustazioni di vini, nel centro di Ortisei. Per le proposte di soggiorno, consigliamo le offerte Dolomiti Springdays (dal 16 marzo 2024) e Val Gardena offerta Famiglia (valida tutto l’anno).