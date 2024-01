A Cortina il mare della Sardegna nell'evento goloso dell'Hotel de Len

A Cortina d'Ampezzo (Bl) arriva il mare della Sardegna. Continua, infatti, il viaggio tra i tesori enogastronomici regionali all'Hotel de Len. Il 13 gennaio saranno protagonisti di Il Giro d'Italia al de Len Cantina Mesa e chef Luigi Pomata.

I vini della Sardegna allHotel de Len

Che cos'è il Giro d'Italia al de Len?

Il Giro d'Italia al de Len torna, dunque, con l'evento che promuove la cultura enogastronomica attraverso un aperitivo speciale, in cui i produttori raccontano agli ospiti i loro vini, e una cena a quattro mani che vede protagonisti due rinomati chef.

La tutela del patrimonio locale è il cuore dell'enogastronomia dell'Hotel de Len, uno spazio confortevole dove degustare le eccellenze del territorio ampezzano. Da questa filosofia, per omaggiare l'intero patrimonio enogastronomico italiano, nasce l'idea del Giro d'Italia al de Len: una rassegna di eventi che racconta le unicità regionali vitivinicole e gastronomiche.

La Sardegna di Cantina Mesa all'Hotel de Len

Per il secondo appuntamento, l'Hotel de Len celebra la Sardegna con Cantina Mesa che, attraverso i suoi vini, racconta la storia e celebra la generosità dell'isola mediterranea. Fondata nel 2004 dal pluripremiato pubblicitario Gavino Sanna, Cantina Mesa nasce a Sant'Anna Arresi nel Sulcis Inglesiente, l'area geologica più antica della Sardegna. Immersa nel verde della macchia mediterranea e con i suoi vigneti cullati dal sole e affacciati sul mare, Cantina Mesa si prende cura delle uve, selezionandole a mano e trasformandole in eleganti vini a base Carignano e Vermentino, due dei vitigni autoctoni più rappresentativi della Sardegna.

Il salotto dell‘Hotel de Len

Nell'atmosfera rilassata del Salotto dell'Hotel de Len, alle ore 19, si svolgerà un aperitivo conviviale in cui gli ospiti avranno la possibilità di chiacchierare con Luca Fontana, brand ambassador di Cantina Mesa, nonché nipote del fondatore dell'azienda, che racconterà le ricche sfumature dei vini, dalla vivacità dei sapori del Carignano alle note floreali e fruttate del Vermentino di Sardegna.

All'Hotel de Len in cucina insieme Andrea Ribaldone e Luigi Pomata

Un momento disteso e informale, dove la passione per il vino si unirà alla gioia della conversazione e dell'incontro. La cena vedrà come protagonisti due chef che ripropongono in chiave innovativa la cucina delle tradizioni. Antiche ricette tradizionali verranno rivisitate dall'estro creativo dello chef Andrea Ribaldone, che cura la proposta gastronomica del de Len, e da chef Luigi Pomata che guida la sua brigata nell'omonimo ristorante a Cagliari.

La facciata dell'Hotel de Len

Lo chef Andrea Ribaldone vanta numerose collaborazioni come executive chef e consulente di importanti realtà ristorative, collezionando stelle Michelin grazie alla sua filosofia di cucina. Conosciuto come lo “chef del tonno rosso”, Luigi Pomata ha viaggiato in tutto il mondo per poi ritornare in Sardegna, sua terra natìa, e raccontarla attraverso i sapori.

All'Hotel de Len a marzo arriva la tenuta Kettmeir

Le storie di questi due chef si incontreranno e intrecceranno, per dare vita ad un menu eclettico che celebra la diversità dei territori. Protagonista del prossimo incontro sarà la centenaria tenuta Kettmeir che l'8 marzo porterà a Cortina le spumeggianti sfumature dei vigneti altoatesini, grazie ai suoi iconici e pluripremiati Metodo Classico.