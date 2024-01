ViniVeri 2024, l'edizione dei 20 anni tra Assisi e Cerea

Quinta edizione per ViniVeri Assisi 2024, il primo evento dell’anno che vede protagonista il «vino secondo natura». Un appuntamento ormai fisso nel calendario del vino in Italia, atteso dagli operatori e dal crescente numero di appassionati di produzioni che si definiscono «artigianali e coniugate a naturalità, rispetto dell’ambiente e del territorio». L’appuntamento è per lunedì 15 gennaio, dalle ore 10 alle 17, all’Hotel Valle di Assisi.

ViniVeri Assisi prima di ViniVeri Cerea: protagonista il vino artigianale

Vent'anni di Viniveri nel 2024

A ViniVeri Assisi 2024 sarà possibile incontrare 60 produttori di vino e 6 di agroalimentare, con oltre 200 etichette di vino delle ultime annate in degustazione. Un assaggio, col patrocinio del Comune di Assisi, di quello che accadrà nella storica manifestazione primaverile ViniVeri 2024, che si terrà come di consueto a Cerea, in provincia di Verona, dal 12 al 14 aprile 2024. «Un’edizione - annunciano gli organizzatori del Consorzio ViniVeri - che si preannuncia importante e ricca di eventi per festeggiare i 20 anni della nascita del Consorzio ViniVeri. Vent’anni che hanno cambiato il paradigma del vino, che hanno finalmente messo al centro, anche grazie a vignaioli pionieri e determinati, una viticoltura rispettosa degli equilibri naturali, dell’integrità dei territori, della biodiversità dell’ambiente».

Il programma di ViniVeri Assisi 2024 prevede in realtà una giornata introduttiva, quella di domenica 14 gennaio, dedicata alla ristorazione in diverse città e antichi borghi dell’Umbria, con un’incursione sulla costa adriatica delle Marche. Si tratta delle consuete “Cene con i Vignaioli di ViniVeri”. «Un invito a vivere e condividere, intorno ad una tavola - spiegano gli organizzatori - le parole, i racconti, gli odori, gli umori di terra, di cantina e di vino dei tanti vignaioli artigiani provenienti dalle diverse regioni italiane, oltre che da Slovenia e Francia, accompagnate da preparazioni realizzate dagli chef». Saranno 16 i ristoranti tra Umbria e Marche che ospiteranno i vignaioli di Viniveri, tutti elencati sul sito ufficiale della manifestazione e con obbligo di prenotazione.