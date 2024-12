“Campionato mondiale della pizza”: iscrizioni aperte per amatori e professionisti

Parma si prepara a ospitare la 32ª edizione del "Campionato mondiale della pizza", l'evento di riferimento per i maestri pizzaioli di tutto il mondo. Dall'8 al 10 aprile 2025, il polo fieristico Palaverdi sarà il palcoscenico di competizioni spettacolari che vedranno sfidarsi cuochi e pizzaioli da oltre 55 Paesi. La grande novità di quest'anno? Una competizione dedicata ai pizzaioli amatoriali, i cosiddetti "pizza lover", che potranno dimostrare la loro abilità nella categoria “World's Best Homemade Pizza”. Le iscrizioni sono già aperte: per i professionisti dal 1° dicembre, mentre per gli amatori dal 6 dicembre, fino a esaurimento posti.

Campionato Mondiale della Pizza 2025: Parma si prepara a un evento esplosivo

Con oltre 200 iscritti nei primi giorni e un totale atteso di migliaia di partecipanti, il Campionato promette di celebrare ancora una volta la pizza come simbolo del Made in Italy, unendo tradizione, innovazione e passione. Ecco, di seguito, tutto quello che c'è da sapere sull'evento più atteso dagli operatori della ristorazione e dagli amanti della pizza.

Campionato mondiale della pizza: una vetrina internazionale per la pizza

Il "Campionato mondiale della pizza" si conferma un appuntamento imperdibile per i professionisti del comparto, che avranno la possibilità di confrontarsi in diverse competizioni. Tra le gare di cottura, troviamo categorie ormai consolidate come la pizza classica, la pizza napoletana Stg, la pizza senza glutine, la pizza in pala e la pizza in teglia. Non mancheranno sfide più complesse, come il Triathlon, che prevede la partecipazione a tre diverse competizioni, e la pizza a due, dove chef e pizzaiolo collaborano per realizzare un piatto unico.

Pizza: passione e maestria si incontrano a Parma

A queste si affiancheranno le gare di abilità, veri e propri spettacoli che mettono in luce la destrezza e la creatività dei partecipanti. Il pubblico potrà ammirare acrobazie mozzafiato nel Freestyle, dove i concorrenti si esibiscono a ritmo di musica, o assistere alla prova della pizza più larga, dove si cerca di stendere una palla di 500 grammi di pasta al massimo diametro possibile. Un'altra competizione emozionante sarà quella del pizzaiolo più veloce, che premia chi riesce ad allargare cinque dischi di pasta nel minor tempo.

Al Campionato mondiale della pizza 2025 il debutto degli amatori

La vera novità dell'edizione 2025, però, è l'apertura ai pizzaioli amatoriali. Secondo un'indagine Coldiretti, il 44% degli italiani si è cimentato nella preparazione della pizza in casa durante e dopo la pandemia, trasformando una semplice passione in una vera e propria arte. La categoria “World's Best Homemade pizza” è stata pensata proprio per loro: potranno partecipare tutti gli appassionati dai 16 anni in su, a patto che non abbiano mai esercitato la professione di pizzaiolo o cuoco. Questo nuovo spazio dedicato agli amatori riflette una crescente tendenza nel mondo della gastronomia: la ricerca di esperienze autentiche e personalizzate. Non è solo una questione di tecnica, ma di passione e creatività, qualità che spesso eguagliano quelle dei professionisti.

Campionato mondiale della pizza 2025: iscrizioni aperte e agevolazioni

Le iscrizioni per entrambe le categorie - professionisti e amatori - sono aperte fino al 15 gennaio 2025, con tariffe agevolate per chi si registra in anticipo. Il processo è semplice: basta accedere al sito ufficiale dell'evento, scegliere la categoria e la competizione desiderata e completare la registrazione. Questo format inclusivo e innovativo consolida ulteriormente il successo dell'evento, che ogni anno attira migliaia di spettatori e partecipanti. Secondo Coldiretti, infatti, la pizza resta una delle pietanze più amate dagli italiani: il 65% la consuma almeno una volta alla settimana, e il 13% addirittura da due a quattro volte, sia in casa sia nei 121mila locali che costellano il Paese.