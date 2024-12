Beer&Food Attraction 2025: 10 anni di innovazione nell'Horeca

Beer & Food Attraction si prepara a compiere dieci anni. Dal 16 al 18 febbraio 2025, la Fiera di Rimini si prepara ad ospitare infatti la prossima edizione della fiera dedicata alla bar industry e all’eating-out, oltre alla 14ª edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob. Inoltre, torna anhce la 3ª edizione di Mixology Circus che si amplia con il Mixology Village dedicato a etichette spirits e attrezzature per bartending.

Beer e Food Attraction torna dal 16 al 18 febbraio 2025

Beer & Food Attraction, l’edizione 2025

L'evento, punto di riferimento nazionale per il settore dell'out-of-home, si svolgerà in concomitanza con la settima edizione di BBTech expo e la quattordicesima edizione dell'International Horeca Meeting di Italgrob, consolidando così la sua posizione come hub per l'intera filiera Horeca. Beer&FoodAttraction raggrupperà tutte le filiere dell’Horeca negli spazi della fiera dove prenderanno forma le partnership con le principali realtà di settore, tra cui Italgrob - Federazione Italiana Distributori Horeca, Fic - Federazione Italiana Cuochi, Assobirra, Unionbirrai, World Association of Chefs Societies.

Il parco Food si arricchirà dei prodotti ready-to-eat per assecondare consumi e tendenze del casual dining, settore in forte ascesa che abbina a un servizio rapido, la qualità delle proposte culinarie. In fiera sarà presente la più ampia offerta tra frozen food, basi pizza, hamburger e carni, appetizer, snack, salse, vegan e street food. Il progetto Beverage, inoltre, diventerà ancora più ricco, andando a intercettare le categorie più in voga del comparto, come i prodotti No Alcol e Low Alcol che attraggono sempre più i Millennials e la Generazione Z. Grazie alla collaborazione con Ice Agenzia, oltre 130 buyer provenienti da 40 Paesi sono già confermati alla manifestazione, sottolineando l'importanza di Beer&Food Attraction a livello internazionale. L'evento riunirà tutti gli attori chiave del settore, dalle aziende produttrici ai distributori, dai ristoratori ai barman, offrendo un'ampia panoramica delle ultime novità e tendenze.

Beer & Food Attraction: focus su mixology, sparkling wine e prodotti ready-to-eat

Quest'anno, ricordiamo, Beer&Food Attraction introdurrà due novità. Il Mixology Village, uno spazio interamente dedicato all'arte della miscelazione, con dimostrazioni, workshop e un'ampia selezione di distillati e attrezzature per barman - l'intera area dedicata ai miscelati sarà molto più grande (del circa 30%), una scelta supportata anche dalla crescita del comparto, come confermano i dati Circana: nel 2024 infatti, per quanto riguarda i grossisti, gli spirits sono cresciuti del +7% rispetto al 2023 per un valore di oltre mezzo miliardo di euro.

A Beer e Food Attraction sempre più spazio dedicato alla mixology

E poi ci sarà la Sparkling&Mix, un'area dedicata agli sparkling wine e al loro utilizzo nella creazione di cocktail innovativi. Inoltre, l'area Food si arricchirà di una vasta gamma di prodotti ready-to-eat, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni pratiche e di qualità per il canale casual dining.

Beer & Food Attraction, il programma 2025

Il ricco programma di Beer&Food Attraction includerà: