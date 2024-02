A Napoli, da ScottoJonno, i migliori barman italiani e internazionali

ScottoJonno, il cocktail bar, bistrot, caffè letterario e biblioteca diffusa di Napoli con la consulenza dell'esperto bartender Domenico Carella, è pronto a inaugurare un palinsesto di guest con bartenders nazionali e internazionali, che inizierà il 18 febbraio e terminerà il 7 aprile.

Il cocktail bar ScottoJonno pronto ad ospitare i migliori barman italiani e internazionali

Il Dead End Paradise di Barcellona da ScottoJonno a Napoli

Il primo cocktail bar protagonista in Galleria Principe sarà il Dead End Paradise di Barcellona, l'unico internazionale del calendario, a cui seguiranno eccellenze del panorama italiano della mixology, come Caffè Concerto Paszkowski di Firenze, 360° nella Top 500 Bars, e Laboratorio Folkloristico di Pomigliano d'Arco (Na), vincitore del "Premio locale green dell'anno" ai Barawards 2023.

L'esperto bartender Domenico Carella

«Questo calendario di guest shift bartenders - dichiara Domenico Carella - è la naturale conseguenza di un percorso di crescita che intendiamo portare avanti da ScottoJonno, insieme al bar manager Leandro Ruggiero. I bartenders che abbiamo scelto sono prima di tutto dei grandi professionisti, come dimostrano i riconoscimenti ricevuti da loro e nei locali in cui lavorano, oltre che dei grandi amici. Se questa è l'andata, speriamo di poter fare il "ritorno" in tutti e sei i locali che ospiteremo. Sarebbe un grande prestigio portare la miscelazione di ScottoJonno al di fuori di Napoli».

ScottoJonno

Galleria Principe di Napoli XIV-XVII - 80135 Napoli

Tel 333 262 8454