Ad Appiano la prima edizione di Vinaltum con 120 cantine

Si svolge nella raffinata cornice dell'hotel Schloss Freudenstein, situato ad Appiano (Bz), in Alto Adige, la prima edizione di Vinaltum, “Wine connects people”, il forum delle eccellenze vitivinicole italiane ed estere, con un focus particolare rivolto al Trentino-Alto Adige. La manifestazione è in programma domenica 26 (giornata aperta a tutti i sommelier e ai winelovers) e lunedì 27 maggio 2024 (giornata dedicata agli addetti ai lavori del mondo della ristorazione e gastronomia). Vinaltum nasce dall’esigenza di far comunicare in maniera diretta i sommelier, gli enoappassionati e la ristorazione. Due giorni dedicati ad approfondimenti, masterclass in compagnia di esperti del settore e dei proprietari delle cantine stesse. Gli espositori saranno oltre 120 e sarà possibile degustare 5 referenze per ciascun espositore. Inoltre, verrà allestita un’area Food con la possibilità di assaggiare diversi prodotti del territorio.

Lo splendido Schloss Freudenstein dove si terrà Vinaltum 2024

Vinaltum ambisce a diventare, nei prossimi anni, un punto di riferimento, in Italia, per eccellenza e selezione degli ospiti, strizzando l’occhio alle cantine della regione altoatesina, fiore all’occhiello dell’enologia internazionale. La manifestazione, organizzata e ospitata da Schloss Freudenstein, nasce da un’idea di Danilo D’Ambra, chef della struttura, e di Raffaele Fischetti, presidente Fis (Fondazione Italiana Sommelier) Trentino-Alto Adige. Vinaltum si svolge in due giornate, 26 e 27 maggio, dalle ore 14 alle ore 21, durante le quali ci sarà la possibilità partecipare a masterclass esclusive tenute da esperti relatori di Fondazione Italiana Sommelier, da ospiti illustri e dai responsabili delle cantine stesse. Domenica 26 maggio l’evento è rivolto, previo pagamento del biglietto d’ingresso, a sommelier e winelover e a tutti coloro che volessero parteciparvi.

C'è anche il "Big Bottle Party": solo magnum delle cantine partecipanti

Lunedì 27 maggio, invece, il focus si concentrerà esclusivamente sul mondo della ristorazione e sulla gastronomia, dando risalto ai bisogni reali e al confronto che i due mondi possono avere. Le entrate saranno esclusivamente rivolte agli addetti ai lavori e ai loro ospiti. Nella serata di lunedì è previsto un esclusivo party, ospitato in un luogo unico nel cuore del castello. Si tratta della prima edizione della “Big Bottle Party”, in programma dopo le ore 20, dove si potranno degustare solo magnum delle cantine partecipanti alla rassegna, accompagnati da musica e intrattenimento. Partecipare a Vinaltum 2024 è una buona occasione anche per vivere il territorio e visitare Appiano e i suoi dintorni.

È infatti previsto un ricco programma di esperienze culinarie, degustazioni di vino ed escursioni guidate nel pittoresco paesaggio, tra castelli, manieri e le infinite bellezze della natura che lo circonda. Per esempio, è possibile partecipare a un tour tra i vigneti e a visite guidate al mondo sotterraneo di Cornaiano. O scoprire le storie dei castelli che adornano la regione, dal Castello di Hocheppan alle rovine del Castello di Boymont. Chi ama la natura potrà vivere l’atmosfera unica delle Giornate della Fioritura e partecipare ai tour delle mele, per conoscere tutto sulla coltivazione e la raccolta dei frutti simbolo della regione.

Vinalutum 2024 - Schloss Freudenstein

Matschatscherweg 6 - 39057 Appiano sulla strada del vino (Bz)

Qui i biglietti