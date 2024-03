Notte insolita? Al Castello di Padernello a caccia di fantasmi

Vuoi mettere alla prova il tuo coraggio? Partecipa alla gita in notturna tra i misteri della Dama Bianca, il fantasma del Castello di Padernello (Bs). Dal 10 maggio 2024, tornano, infatti, le visite guidate nella vita segreta del maniero della Bassa Bresciana, che trasportano i visitatori in uno spettacolo itinerante ed interattivo tra arte, storia, musica e teatro. E prima di avventurarsi nella notte buia, si cena nel borgo.

Castello di Padernello di notte

La leggenda della Dama Bianca al Castello di Padernello

Pronti? Si parte! Quando cala la notte al Castello di Padernello il silenzio lascia spazio alle ombre. La luna illumina con i suoi bagliori le linee maestose del maniero quattrocentesco che si stagliano nel buio. L’antico ponte levatoio sul fossato scende e segna l’invito ad entrare. È nella penombra di un’atmosfera disegnata dalle arti e dalla storia che appare sulla grande scalinata del ‘700 il fantasma della Dama Bianca. Eterea abitante del Castello svela ai curiosi visitatori le sue misteriose vicende. È il fantasma di Biancamaria Martinengo, la nobile bresciana appartenuta alla famiglia che per 5 secoli ha vissuto nel Castello, scomparsa a 13 anni sporgendosi oltre le mura del maniero per seguire le scie luminose delle lucciole, che vaga con il suo spirito nel Castello. Secondo la leggenda si mostra ogni 10 anni, presentandosi sullo scalone d’onore con in mano un libro d’oro contenente il suo segreto.

Castello di Padernello e le viste in notturna

La Dama Bianca è solo una delle protagoniste delle emozionanti visite guidate animate che, a partire da maggio 2024, rivelano “La vita segreta del Castello… in notturna”. Un evento consolidato nello storico maniero della Bassa Bresciana e nel suo borgo, che catapulta i visitatori in un percorso-spettacolo itinerante ed interattivo in cui le vicende del Castello si intrecciano ad avvincenti narrazioni interpretate da attori e musicisti. Un viaggio tra nobili stanze, l’affascinante biblioteca, i soffitti decorati, le atmosfere della cucina cinquecentesca, le opere d’arte del pittore Giacomo Ceruti, esposte in riproduzioni fotografiche ad altissima risoluzione. Una serata per scivolare nella storia e vivere le origini, i punti di svolta e la contemporaneità del Castello di Padernello. Le visite guidate in notturna si svolgeranno: venerdì 10 maggio e 28 giugno, e nei sabati del 3 agosto e del 5 ottobre 2024. È necessario arrivare al Castello alle ore: 20:45.

In notturna tra i misteri della Dama Bianca, il fantasma del Castello di Padernello

Cena e soggiorno nel borgo di Padernello

Prima, c’è la possibilità di cenare in uno dei ristoranti del Borgo di Padernello; dopo, di pernottare all’Agriturismo Padernello. La prenotazione agli eventi “La vita segreta del Castello… in notturna” è obbligatoria sul sito.

Castello di Padernello

Via Cavour 2 - 25022 Padernello di Borgo San Giacomo (Bs)

Tel 339 4766601