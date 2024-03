 Fan o professionista del barbecue? Scopri le ultime tendenze al Bbq Expo

Una manifestazione che coinvolge dalla A alla Z tutto il mondo del barbecue senza tralasciare nessun particolare. Arriva al Brixia Forum di Brescia Bbq Expo, la prima edizione della fiera italiana dedicata all'affascinante arte del grigliare e alle sue infinite sfaccettature. All'interno di Cosmogarden - in programma dal 5 all'8 aprile - ci si potrà immergere in un'area totalmente dedicata ai dispositivi e agli accessori per cucinare all'aria aperta, con espositori provenienti da ogni parte del mondo e qualificati professionisti del settore.

A Bbq Expo, a Brescia, tutto quello che c'è da scoprire sul mondo del barbecue

Cosa aspettarsi da Bbq Expo

Un'occasione unica per scoprire e approfondire il mondo del barbecue moderno, che si spinge ben oltre il semplice concetto di grilling, ed entrare in contatto con professionisti consolidati del settore sia italiani che esteri. Dai produttori di apparecchiature professionali, semi-professionali e consumer a fornitori e rivenditori di accessori per la cucina. Da aziende dedicate ai combustibili e materie prime utilizzati per la cottura, ad attività dedicate alla produzione e commercio dei condimenti.

Quattro giorni di manifestazione durante i quali sarà possibile anche scoprire il funzionamento dei prodotti anche con fiamma viva, partecipare a mini corsi, workshop, competizioni ufficiali e momenti entusiasmanti di show-cooking tenuti da pitmaster altamente qualificati.

Il mondo del barbecue moderno spiegato dal designer Dario Selleri

Kettle, kamado, trolley, cassonati, bullet smoker, cabinet, gravity, offset e drum smoker, girarrosti ma non solo. Coltelli, taglieri, affumicatori, pietre laviche, spezie, salse, gin, tagli pregiati di carne e combustili, per citarne alcuni. Ma oggi l'outdoor kitchen va oltre le griglie e la carbonella, specchiandosi - ad esempio - nella novità brevettata da Fuori Uncovered Life, azienda con showroom a Desenzano del Garda: un prodotto versatile, che permette l'uso in esterno di una cucina domestica, ma con materiali innovativi e che verrà presentato in fiera. A spiegarlo è il designer Dario Selleri.

La cucina outdoor innovativa di Fuori Uncovered Life

«La cucina "Fuori" presenta una struttura innovativa e viene prodotta con un materiale particolare, derivante dal settore della ricerca nautica: Pvc espanso accoppiato ad alluminio, garantendo resistenza ad acqua e calore, da più 60 a meno 20 gradi. La lavorazione in folding permette la realizzazione di un mobile senza giunte, che potrebbero dare problemi sul lungo periodo e dilatazioni dovute proprio agli sbalzi di temperatura». Una cucina all'apparenza molto minimale, ma con caratteristiche uniche, che permette una modularità indispensabile per la composizione in blocchi come una cucina di casa. «Nello specifico del brevetto, - prosegue il designer Selleri - sul monoblocco scorre un carrello che permette la copertura del piano di lavoro, per garantire durata e protezione, mentre quando è aperto si trasforma in tavolo».