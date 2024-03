Brodetto Fest 2024: iscrizioni aperte cuochi per la migliore zuppa di pesce

Tutto pronto a Fano per la più attesa gara di cucina di pesce. Sono già tanti i cuochi di ogni regione pronti a cimentarsi con un piatto principe della tavola come la zuppa di pesce. L'occasione è il Brodetto Fest, un evento nato con l'obiettivo di recuperare e valorizzare la tradizione marinara, diventando nel tempo un punto di riferimento nazionale per tutte le iniziative legate alla celebrazione della gastronomia di mare.

Aperte le iscrizioni per la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce

Ed è in questo contesto che si terrà uno dei più interessanti confronti a livello nazionale fra cuochi specializzati nel pesce. Brodetto Fest è un mix di marineria, cucina, cultura e sostenibilità che attira ogni anno migliaia di visitatori dall'Italia e dall'estero, grazie anche a questo confronto fra chef. Dal 30 maggio al 02 giugno 2024 la kermesse tornerà ad animare la cittadina marchigiana con la centro proprio la gara di cucina.

L'attenzione della città verso questa pietanza tipica, però, non si limita ai soli giorni del Brodetto Fest, ma è al centro della proposta culinaria tutto l'anno grazie alla rete dei Ristoranti del Brodetto che propongono il brodetto alla fanese, intrecciando l'identità gastronomica della città con moderne tecniche culinarie.

Brodetto Fest: la Gara nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce

Il regolamento della gara

Tra le principali attrazioni dell'evento c'è come detto la Gara nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce, una sfida culinaria che coinvolge regioni italiane nella competizione per la zuppa più attesa e più deliziosa del 2024. Una giuria composta da esperti gastronomi e giornalisti decreterà quella vincente in collaborazione con Italia a Tavola.

La gara si svolgerà in data 31 maggio e 1 giugno al Palabrodetto, una grande tensostruttura del Lungomare Simonetti al Lido di Fano e sarà caratterizzata da due momenti: selezione partecipanti e fase finale a Fano. Le delegazioni regionali partecipanti saranno otto.

Come partecipare: la selezione dei partecipanti

Sei un cuoco? Hai un ristorante di pesce? Vuoi partecipare alla sfida? Invia a redazione@italiaatavola.net, entro e non oltre il 30 aprile, la tua ricetta completa, con foto e indicando nell’oggetto “Ricetta per Brodetto”. Il comitato tecnico di Italia a Tavola selezionerà gli 8 chef (uno per regione) che parteciperanno alla fase finale di Fano.

Fase finale (Fano)

La gara si sviluppa in 4 manche in cui le otto regioni si confrontano a coppie e vengono valutate. Si partecipa tutti contro tutti.

Calendario:

Venerdì 31 maggio:

Ore 13.00 - 1ª manche (2 regioni)

Ore 20.00 - 2ª manche (2 regioni)

Sabato 1 giugno:

Ore 13.00 - 3ª manche (2 regioni)

Ore 20.00 - 4ª manche (2 regioni)

Modalità di gara

Nell’ambito di ciascuna manche i due concorrenti si esibiscono uno alla volta, nella preparazione e nel racconto della ricetta. Il tempo è di 20 minuti circa. Non è necessario mostrare la ricetta per intero ma bastano i passaggi fondamentali. Al termine, la ricetta viene servita alla giuria tecnica e al pubblico (60 persone) per la valutazione.

Valutazione

La ricetta viene valutata come segue:

Giuria tecnica : 80 punti (4 giudici, 20 punti cad.)

: 80 punti (4 giudici, 20 punti cad.) Giuria popolare: 10 punti (chi ottiene la maggioranza delle preferenze dal pubblico si aggiudica il bonus di 10 punti)

Alla fine delle otto esibizioni e quindi della quarta manche lo chef che avrà ottenuto il punteggio maggiore vincerà la gara.

Giuria fase finale

La giuria della fase finale sarà presieduta dal direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini

Brodetto Fest 2024, un festival ricco di attività dedicate alla tradizione marinara

Durante tutta la durata del festival, grazie al progetto Brodetto Boat, sarà possibile effettuare escursioni in mare a bordo della motonave Queen Elisabeth, partendo dal porto di Fano. Le uscite, della durata di un'ora e mezza circa, sono guidate dal Prof. Corrado Piccinetti, direttore del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca dell'Università di Bologna, offrendo un'opportunità unica di conoscere da vicino il mare e l'attività dei pescatori locali.

I pescatori fanesi cucinano il brodetto

Saranno allestiti inoltre degli spazi dedicati come:

Spazio Bro, dedicato alla cucina dei pescatori che preparano e portano in tavola il brodetto, un piatto tradizionale nato a bordo dei pescherecci a base di pesce povero pescato a chilometro zero.

dedicato alla cucina dei pescatori che preparano e portano in tavola il brodetto, un piatto tradizionale a base di pesce povero pescato a chilometro zero. Spazio Vongole che offre momenti di informazione e degustazione, evidenziando la pesca sostenibile delle vongole a Fano.

che offre momenti di informazione e degustazione, evidenziando la delle vongole a Fano. Brodetto&Wine, uno spazio dedicato ai migliori vini delle Marche, in collaborazione con l'Istituto Marchigiano di Tutela Vini - Imt. Incontri e degustazioni con sommelier ed esperti del settore si concentrano sul miglior abbinamento cibo-vino, con un focus sulle denominazioni Doc e Docg delle Marche.

Brodetto Fest 2024, un appuntamento per promuovere attività sostenibili per l'ambiente (e non solo)

Infine, l'evento promuove attività sostenibili per l'ambiente attraverso collaborazioni con associazioni ambientaliste nazionali e locali, focalizzandosi sull'impatto dell'uomo sul mondo marino, dalle microplastiche al cambiamento climatico, per comprendere e affrontare i fattori che modificano l'ecosistema e le abitudini di alcune specie particolarmente sensibili, come le tartarughe marine.

Il progetto Brodetto&Kids

Gli approfondimenti sul mare offrono momenti di studio sulla salute del mare e dei suoi fondali, a cura di esperti come Donato Giovannelli, microbiologo all'Università Federico II di Napoli, insieme a giornalisti e direttori di istituti di ricerca marina. Per sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza del mondo marino e della sua biodiversità, utilizzando il gioco come strumento educativo, verrà istituito il progetto Brodetto&Kids sostenuto dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Brodetto Fest 2024, tanti amici ospiti sul Palco Centrale Brodetto Time

Durante le giornate del Brodetto Fest, il Palco Centrale Brodetto Time ospiterà grandi nomi nazionali e internazionali, come scrittori, musicisti, attori, scienziati e divulgatori, creando momenti di spettacolo che trattano temi importanti come il mare, l'ambiente e il territorio.

Il Palco Centrale Brodetto Time

Torna l’esperienza gustativa della migliore cucina italiana grazie agli imperdibili cooking show, momenti di assaggio prelibato con piatti firmati da celebri chef.

Brodetto Fest, i numeri della scorsa edizione

L'edizione 2023 del Brodetto Fest ha lasciato un'impronta indelebile, registrando numeri da record e affermandosi come un evento culinario e culturale di grande successo. I dati parlano chiaro, sottolineando l'enorme partecipazione e coinvolgimento del pubblico.

I partecipanti hanno potuto gustare oltre 10.000 deliziosi brodetti nei ristoranti del circuito, confermando l'incredibile richiamo di questa tradizione marinara. La grande cucina dei pescatori è stata un laboratorio di sapori autentici, con ben 3.000 brodetti preparati dagli esperti del mare. Un vero trionfo di sapore con 500 kg di vongole sgusciate, evidenziando la ricchezza e la qualità degli ingredienti utilizzati.

L'edizione 2023 del Brodetto Fest ha lasciato un'impronta indelebile, registrando numeri da record

Il cuore pulsante dell'evento, il Palabrodetto, ha registrato il sold out, confermando la sua centralità nell'esperienza del Brodetto Fest. Gli chef dell'Apci, guidati da Antonio Bedini, hanno orchestrato un vero spettacolo culinario. Oltre 200 bambini hanno partecipato allo spazio dedicato di Brodetto&Kids. Circa 300 persone hanno preso parte agli appuntamenti alla scoperta dei vini marchigiani di Brodetto&Wine, in collaborazione con l'Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT), sperimentando l'incontro perfetto tra cibo e vino.

Un'avventura marina con oltre 300 persone imbarcate sulla Queen Elisabeth alla scoperta delle suggestive coste fanesi, un'esperienza unica nel suo genere. Le serate di BrodettoLab hanno coinvolto più di 150 partecipanti, mentre oltre 300 spettatori hanno assistito a due serate di recital sul cibo al cinema, arricchendo l'evento con momenti di intrattenimento e cultura.

Questi numeri eccezionali riflettono il successo travolgente del Brodetto Fest 2023, consolidando la sua posizione come uno degli eventi culinari e culturali più rilevanti dell'anno. Un'esperienza che ha saputo coinvolgere e appassionare un pubblico sempre più vasto, sottolineando l'amore per la tradizione marinara e la gastronomia di qualità.

per informazioni: www.brodettofest.com